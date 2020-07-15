После того, как 1 июля возглавлявший Нацбанк Украины Яков Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении, в Офисе президента все еще не согласовали кандидатуру будущего руководителя НБУ.

По информации LIGA.net, на данный момент в списке претендентов на высокий пост находятся девять кандидатов. «Несмотря на конкретные фамилии, есть две группы кандидатов: те, кто, вероятно, продолжит прежнюю политику НБУ, вторые — те, кто удовлетворит запрос Банковой на смену этой политики», — заявил изданию финансист, знакомый с ситуацией.

В список, по версии издания, входят:

Юрий Городниченко, профессор экономики университета Бэркли (США), лучший молодой экономист мира по версии авторитетного рейтинга Repec Ideas. Утверждается, что он якобы был готов возглавить НБУ, но при условии сохранения прежней политики центробанка, реальной независимости регулятора и отказе от политического давления, а также гарантии физической безопасности руководства регулятора.

Владимир Лавренчук, экс-глава Райффайзен Банка Аваль. Впрочем, сам банкир заявил, что предложений возглавить Нацбанк ему не поступало и что у него нет таких намерений.

Дмитрий Сологуб, замглавы НБУ. По информации собеседника издания, Зеленский рассматривал его кандидатуру, но якобы считает, что у действующих членов правления нет шансов набрать в Верховной Раде 226 голосов.

Андрей Кириленко, профессор финансов Кембриджского Университета. Он — выходец из Украины, добившийся успеха на Западе. Чем закончилось его общение с Зеленским, не известно.

Сергей Гуриев, бывший главный экономист ЕБРР. Он вырос в Киеве, учился в Москве, но в 2013 году уехал из РФ. Живет и работает во Франции.

Следующая четверка, которая, по словам источников, готова «сузить» независимость НБУ и смягчить монетарную политику, такова:

Кирилл Шевченко, глава «Укргазбанка». Отмечается, что против его кандидатуры развернул кампанию «слуга народа» Дубинский.

Сергей Круглик, экс-руководитель международного департамента в НБУ. Ушел из НБУ в 2015 году. Сам он отказался комментировать свое возможное назначение в Нацбанк.

Богдан Данилишин, действующий глава Совета НБУ. Отмечается, что он был оппонентом Якова Смолия и поддерживает использование Нацбанка для «разогрева экономики».

Елена Щербакова, член Совета НБУ. Она работала в банке еще до прихода команды Гонтаревой, входила в его правление.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», среди кандидатов на пост главы НБУ назывались не только Шевченко и Лавренчук, но и экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука Тимофей Милованов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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