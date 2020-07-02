Украина

На пост главы Нацбанка есть несколько кандидатур: кого выберет Зеленский

После новости об отставке главы Нацбанка Якова Смолия «в связи с постоянным политическим давлением на НБУ» в СМИ появилась фамилия Кирилла Шевченко, который может заменить Смолия.

Шевченко ранее критиковал отдельные решения регулятора по укреплению курса гривни в 2019 году и медленного снижения учетной ставки.

Главный редактор «РБК-Украина» Сергей Щербина сообщил в Facebook, что Зеленский уже беседовал с главой правления «Укргазбанка» по поводу НБУ.

К тому же 2 июля в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Смолия. Инициатором выступил президент.

Вместе с тем, по информации «Экономической правды», сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы Нацбанка.

Одна из них — Владимир Лавренчук, бывший председатель правления «Райффайзен банка Аваль». Он уже был кандидатом на пост главы НБУ после отставки Валерии Гонтаревой. Ранее банкир сообщал о заинтересованности в работе в наблюдательном совете одного из госбанков, но пока является безработным.

Также рассматривается кандидатура бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука Тимофея Милованова.

Милованов президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета. В правительстве Гончарука занимался вопросом открытия рынка земли, но в результате раскритиковал принятый нардепами законопроект.

Издание пишет, что Яков Смолий еще может остаться на своем посту, если Банковая отреагирует на аргументы западных партнеров Украины и в первую очередь МВФ, который регулярно напоминает о сохранении независимости Нацбанка.

Как сообщали «ФАКТЫ», послы стран «Большой семерки» уже высказались по поводу отставки Смолия.

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