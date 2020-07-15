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Украина

Оккупанты изменили правила въезда в Крым

14:25 15 июля 2020
Крым

Со среды, 15 июля, от всех въезжающих на территорию аннексированного Россией Крыма со стороны материковой Украины начали требовать справку, подтверждающую отрицательный тест на коронавирус. Ранее сообщалось об авиарейсах на полуостров из Москвы, которая является эпицентром COVID-19 в России.

Как сообщают в офисе украинского омбудсмена, крымские «власти» отменили 14-дневную обсервацию для людей, въезжающих на полуостров.

Уточняется, что справка об отрицательном ПЦР-тесте должна быть на русском или английском языке. Тест должен быть сделан не более, чем за три дня до прибытия в Крым. Если такого документа у приезжих не будет, им дадут три дня на тестирование за свой счет.

Согласно официальным данным, которые обнародовал «глава» Крыма Сергей Аксенов, за 14 июля на полуострове подтвердили 11 случаев COVID-19: 4 случая завезены из-за рубежа, 3 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 — выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 — при скрининге здоровых людей.

Всего в Крыму зарегистрировали 900 случаев коронавирусной инфекции, 100 из которых «привезли» из России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Крыму вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована на одном из военных объектов, которые строит на аннексированном полуострове российское Минобороны.

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