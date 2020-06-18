Украина

За сутки — 22 самолета из "коронавирусной" Москвы: в Крыму бьют тревогу из-за ситуации с COVID-19

В Крым за время пандемии коронавируса прилетели уже 22 пассажирских самолетов из Москвы, которая является эпицентром заболевания в России. При этом в апреле на полуострове устанавливали блок-пост на мосту через Керченский пролив, и вводили принудительную проверку туристов, прибывших на полуостров. Очевидно, все эти усилия оказались бесполезными.

Крымская правозащитная группа считает ухудшение эпидемической ситуации на полуострове прямым следствием восстановления перелетов и подчеркивает, что только за последние сутки в Крыму от COVID-19 умерли 2 человека — в Симферополе и в Евпатории. Об этом они сообщили в Facebook.

Тем временем в Севастополе за последние сутки зарегистрировали сразу 4 новых случая коронавируса.

Как известно, всего в Крыму и Севастополе с начала пандемии коронавирусом заразились 770 человек, из них 23 человека скончались.

Напомним, ранее правозащитники заподозрили, что в Крыму скрывают реальные данные о заболевших и умерших от коронавируса.

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