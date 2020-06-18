26.66 / 26.87 29.75 / 30.17
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

За сутки — 22 самолета из "коронавирусной" Москвы: в Крыму бьют тревогу из-за ситуации с COVID-19

20:03 18 июня 2020
За сутки&nbsp;— 22 самолета из «коронавирусной» Москвы: в Крыму бьют тревогу из-за ситуации с COVID-19

В Крым за время пандемии коронавируса прилетели уже 22 пассажирских самолетов из Москвы, которая является эпицентром заболевания в России. При этом в апреле на полуострове устанавливали блок-пост на мосту через Керченский пролив, и вводили принудительную проверку туристов, прибывших на полуостров. Очевидно, все эти усилия оказались бесполезными.

Крымская правозащитная группа считает ухудшение эпидемической ситуации на полуострове прямым следствием восстановления перелетов и подчеркивает, что только за последние сутки в Крыму от COVID-19 умерли 2 человека — в Симферополе и в Евпатории. Об этом они сообщили в Facebook.

Тем временем в Севастополе за последние сутки зарегистрировали сразу 4 новых случая коронавируса.

Как известно, всего в Крыму и Севастополе с начала пандемии коронавирусом заразились 770 человек, из них 23 человека скончались.

Напомним, ранее правозащитники заподозрили, что в Крыму скрывают реальные данные о заболевших и умерших от коронавируса.

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тибор Бенедек

Трехкратный олимпийский чемпион умер в 47 лет (фото)

Петр Порошенко

В ГБР рассказали подробности «религиозного» дела против Порошенко

Перестрелка в Броварах, 29 мая 2020 года

Украину внесли в ТОП-20 самых опасных стран мира

За сутки&nbsp;— 22 самолета из «коронавирусной» Москвы: в Крыму бьют тревогу из-за ситуации с COVID-19

За сутки — 22 самолета из "коронавирусной" Москвы: в Крыму бьют тревогу из-за ситуации с COVID-19

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер