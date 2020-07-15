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Происшествия

Родила на столе под роддомом: в Виннице врачи отказались принять роженицу из-за карантина

17:43 15 июля 2020
Новорожденный

Жительнице Винницы Алене Бабич пришлось рожать ребенка под дверями роддома — его закрыли на дезинфекцию из-за позитивного теста на COVID-19 у одного из сотрудников. Как сообщает местный 33 канал, роды были стремительными, поэтому доехать до другого роддома женщина и ее муж просто не успевали.

Сыночек Алены появился на свет на строительном столе, прямо на улице, а поработать акушером пришлось папе новорожденного, Владимиру.

Женщина, у которой уже растут две дочери, рассказала, что роды прошли нормально, но когда появилась головка, процесс почему-то остановился и ребенок начал синеть, а затем и вовсе почернел.

К счастью, через несколько секунд после того, как отец взял сына на руки, тот начал дышать самостоятельно. Только через 10 минут к семье вышли сотрудники роддома — медсестра, санитарка и врач. Они вывезли каталку и забрали роженицу в палату. Ребенка взвесили и измерили, оказалось, что мальчик родился с весом 3350 граммов и ростом 56 см.

Назвали малыша Филиппом.

Счастливое семейство

К слову, медики опровергают свою вину в неинформировании роженицы о закрытии роддома. По их словам, как правило в таких случаях вызывают скорую помощь, у которой есть все инструкции на этот счет.

Напомним, накануне стало известно о смерти 39-летняя роженицы на Волыни. 23 июня женщина смогла родить малыша, но 27 июня скончалась от пневмонии, вызванной коронавирусом.

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