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Коронавирус проник в роддом: в Хмельницкой области изолировали все отделение перинатального центра
В Украине медики продолжают заражаться коронавирусом: на днях опасное заболевание обнаружено у одной из медсестер перинатального центра в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.
Из-за этого отделение перинатального центра отправлено на изоляцию, сообщил в своем Facebook мэр города Михаил Симашкевич.
«Сегодня внимание мобильных медицинских бригад сосредоточено и на перинатальном центре. Вчера, напомню, коронавирус был обнаружен в младшей медицинской сестры родильного», — указал градончальник.
По его словам, согласно решению оперативного штаба на изоляции будет находиться отделение патологии беременных, — в целом — около 50 человек, у которых возьмут анализы для исследования областным лабораторным центром.
Всех остальных медиков обследуют поэтапно.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро воскресенья, 17 мая, в Украине подтверждены 18 291 случай заболевания COVID-19. Зафиксированы 514 случаев с летальным исходом и 5116 случаев выздоровления пациентов.43
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