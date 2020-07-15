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Delfi снова потек: из «осевшего» на одесском пляже судна в море опять вылилось горючее
Из потерпевшего крушение 22 ноября минувшего года в Одесском заливе и прибитого к пляжу «Дельфин» танкера-бункеровщика Delfi в среду, 15 июля, снова вылилось горючее.
Это было видно невооруженным глазом. Пятно на поверхности морской воды зафиксировали сотрудники Государственной экологической инспекции. По факту инцидента на судовладельца составили акт.
Не стали отрицать этот факт и в Администрации морских портов (АМПУ), уточнив, что ЧП случилось из-за повреждения бонового заграждения вокруг судна (которое, к слову, ранее устанавливали специалисты АМПУ). Авария произошла «в результате сильных порывов ветра и волнения моря».
«Судовладелец сделал все необходимое — поверхность воды обработана сорбентом», — сообщили в АМПУ.
На видео, выложенном в сети, несложно заметить, как образовавшуюся радужную пленку «ликвидируют» с помощью обычных сорбирующих салфеток.
В пресс-службе Одесского горсовета сообщили, что содержание в воде предельно допустимых концентраций нефтепродуктов превышено в 5 раз. Площадь пятна составляет 70 квадратных метров. Напомним, ранее из-за вылившейся в море из танкера нефти в Одессе уже закрывали пляж.
Тем временем 15 июля стало известно, что предельный срок уборки судна из акватории пляжа — 20 июля — вновь смещается. Теперь фирма-подрядчик называет ориентировочные даты 8−10 августа.39
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