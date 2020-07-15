27.02 / 27.24 30.54 / 31.02
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Delfi снова потек: из «осевшего» на одесском пляже судна в море опять вылилось горючее

19:34 15 июля 2020
Танкер Delfi

Из потерпевшего крушение 22 ноября минувшего года в Одесском заливе и прибитого к пляжу «Дельфин» танкера-бункеровщика Delfi в среду, 15 июля, снова вылилось горючее.

Это было видно невооруженным глазом. Пятно на поверхности морской воды зафиксировали сотрудники Государственной экологической инспекции. По факту инцидента на судовладельца составили акт.

Не стали отрицать этот факт и в Администрации морских портов (АМПУ), уточнив, что ЧП случилось из-за повреждения бонового заграждения вокруг судна (которое, к слову, ранее устанавливали специалисты АМПУ). Авария произошла «в результате сильных порывов ветра и волнения моря».

«Судовладелец сделал все необходимое — поверхность воды обработана сорбентом», — сообщили в АМПУ.

На видео, выложенном в сети, несложно заметить, как образовавшуюся радужную пленку «ликвидируют» с помощью обычных сорбирующих салфеток.

В пресс-службе Одесского горсовета сообщили, что содержание в воде предельно допустимых концентраций нефтепродуктов превышено в 5 раз. Площадь пятна составляет 70 квадратных метров. Напомним, ранее из-за вылившейся в море из танкера нефти в Одессе уже закрывали пляж.

Тем временем 15 июля стало известно, что предельный срок уборки судна из акватории пляжа — 20 июля — вновь смещается. Теперь фирма-подрядчик называет ориентировочные даты 8−10 августа.

39

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

скорая помощь

Мать задушила 10-летнего сына и перерезала себе вены: подробности трагедии в Харькове

Маричка Падалко

Не ожидала такой славы: Маричка Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом

Пятилетний ребенок тяжело травмирован в торговом центре в Черновцах: подробности инцидента

Пятилетний ребенок тяжело травмирован в торговом центре в Черновцах: подробности инцидента

Королева Рания

Самую красивую представительницу всех королевских семей определили научным путем (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер