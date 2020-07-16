Переливание крови может повредить больным с тяжелой формой COVID-19, — ученые

Переливание плазмы переболевших тяжелыми формами Covid-19 другим пациентам, считавшееся ранее эффективным средством борьбы с коронавирусом, может привести к неожиданным результатам.

К такому выводу пришла группа ученых из Нидерландов, говорится в статье в статье на сайте препринтов bioRxiv.org (статья пока не получила рецензий).

Сообщается, что антитела, обнаруженные в сыворотке крови тяжелобольных пациентов с Covid-19 и способные присоединяться к S-белку коронавируса, индуцируют гипервоспалительный ответ. Впоследствии это нарушает целостность легочного эндотелиального барьера (однослойный пласт плоских клеток мезенхимного происхождения) и вызывает микрососудистый тромбоз.

«Чрезмерная воспалительная способность антител IgG, присоединяющихся к спайковому белку SARS-CoV-2, связана с изменениями гликозилирования (ферментивный процесс) Fc-фрагмента IgG. <…> Это объясняет, почему в тот момент, когда включается адаптивный иммунитет, состояние здоровья многих пациентов резко ухудшается. <…> Однако гипервоспалительный ответ, индуцированный таким антителом IgG, можно специфически нейтрализовать in vitro при помощи активного компонента фостаматиниба — одобренного терапевтического низкомолекулярного ингибитора тирозинкиназы селезенки», — пишут исследователи.

О том, что коронавирусное заболевание вызывает масштабные поражения эндотелия и приводит к тромбам, ученые сообщали ранее. Однако причины этого они продолжают выяснять.

Предметом изучения в новой работе стали антитела IgG, обнаруженные в образцах крови тяжелобольных Covid-19. Для начала авторы исследовали плазму 33 пациентов, которые находились в отделениях интенсивной терапии, но либо не болели коронавирусной инфекцией, либо болели, но все еще не выработали антитела IgG, либо болели и уже имели IgG. Затем эти глобулярные белки добавляли in vitro в среду с иммунными клетками из легких и других органов.

«У больных Covid-19 высокие титры IgG связаны с тяжестью заболевания. Чтобы определить, коррелируют ли титры этих антител с более сильным цитокиновым ответом макрофагами (клетки в организме, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц), мы провели анализ данных по выработке цитокинов для всех образцов, которые после наложения с титрами IgG действительно указали на то, что гипервоспалительный ответ макрофагов был связан с этими антителами. Впоследствии это подтвердилось после анализа четырех образцов сыворотки с различными титрами путем последовательных разведений, которые показали дозозависимую индукцию провоспалительных цитокинов», — рассказали авторы работы.

Таким образом, констатируют ученые, их данные продемонстрировали, что антитела IgG из плазмы крови тяжелобольных пациентов с коронавирусом, способные соединяться с S-белком (именно он образует «корону») SARS-CoV-2, вызывают сильный провоспалительный ответ (в противном случае — иммуносупрессивный) человеческих макрофагов М2. Этот негативный процесс характеризуется активной выработкой классических медиаторов цитокинового шторма, таких как IL-1β, IL-6, IL-8 и TNF, то есть неконтролируемого воспаления, приводящего к повреждению собственных тканей, «самоубийству» организма.

В свою очередь, нарушения в работе макрофагов — а они присутствуют практически в каждом органе и ткани и играют роль первой линии иммунной защиты от патогенов — в дальнейшем как раз способствуют образованию тромбов и вмешиваются в функционирование стенок сосудов. Что касается компонента фостаматиниба (R406) — перорального препарата для лечения иммунной тромбоцитопении, селективного низкомолекулярного ингибитора киназы Syk, — то с помощью него получилось блокировать выработку ферментов иммунных клеток, ответственных за производство провоспалительных сигнальных молекул в макрофагах.

По словам автором статьи, медикам стоит взять на вооружение не только использование компонентов препаратов типа фостаматиниба, но и учитывать, что переливание плазмы крови переболевших коронавирусным заболеванием (особенно тяжелыми формами) может нанести вред реципиентам. Вероятно, следует удалять антитела IgG, связывающиеся со спайковым белком SARS-CoV-2, из сыворотки таких доноров.

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