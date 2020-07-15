Мир

"Биологический Чернобыль": ученые из Китая сбежали на Запад и рассказали правду о коронавирусе

Китайские власти знали о новом коронавирусе раньше, чем сообщили всему миру. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявила вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь, которая сбежала в США для того, чтобы рассказать правду о действиях властей в начале эпидемии коронавируса.

Ли-Мэн Янь вылетела в США, заранее подготовив план побега. Сама она считает, что ей угрожает опасность. Когда она вылетала в США, она осознавала, что ее могут посадить в тюрьму или сделать «исчезнувшей».

Вирусолог рассказала, что была одним из первых ученых, которые занимались изучением COVID-19. Ее научный руководитель в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поручил ей исследовать случаи заболевания, похожие на коронавирус SARS-CoV-2. По словам вирусолога, эксперты игнорировали результаты ее исследований, которые могли бы в дальнейшем спасти жизни.

Друг ученого из Центра по контролю и профилактике заболеваний 31 декабря сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку, однако ее научный руководитель «только кивнул». Позднее вирусолога якобы просили быть осторожнее и молчать.

Представители ВОЗ отвергли обвинения в сокрытии информации. Там отметили, что Ли-Мэн Янь никогда не работала напрямую на эту организацию. В посольстве Китая в США заявили, что власти Поднебесной оперативно отреагировали на вспышку.

Информацию Ли-Мэн Янь подтвердил Стивен Бэннон, который до августа 2017 года работал на посту главного стратега Белого Дома (по сути, ключевого советника Трампа).

В интервью Daily Mail он заявил, что ряд учёных из Уханьского института вирусологии (где, предположительно, изучались ковидо-подобные вирусы) в середине февраля сбежали на Запад и сейчас дают показания для ФБР, МИ-6 и других спецслужб.

«Этот институт управляется из рук вон плохо», — говорит Бэннон, намекая на проблемы китайцев с безопасностью.

«Западные правительства собирают всё больше доказательств, что первоначальная версия Пекина, будто „коронавирус возник на мокром рынке в Ухане“, неверна», — утверждает Бэннон.

По мнению политтехнолога, утечка коронавируса из уханьской лаборатории произошла после непреднамеренной ошибки в ходе экспериментов по разработке вакцины от аналогичных болезней. «Сейчас спецслужбы США, Британии и Европы продолжают следствие по этому делу… Результаты, думаю, будут шокирующими, — полагает Бэннон.

«В Ухане, очевидно, имел место „биологический Чернобыль“, и его эпицентр — Уханьский вирусологический институт. И как и в случае с Чернобылем, правительство вначале пыталось скрыть трагедию… Если бы о ней сообщили в декабре, то можно было бы спасти 95% погибших от ковида и избежать экономического ущерба», — утверждает политтехнолог.

Напомним, коронавирус был впервые зарегистрирован в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее вирус распространился и на другие страны. Подозрения в адрес китайских властей высказывал президент США Дональд Трамп. По его словам, власти могли скрывать информацию о коронавирусе. Он также раскритиковал действия ВОЗ во время пандемии и объявил о прекращении финансирования организации. Китай признал некоторые проблемы с открытостью информации в начале эпидемии, но только в Ухане.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по утверждению американских СМИ, Китай скрывает данные о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухане.

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