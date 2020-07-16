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Нападал на женщин с ремнем: в Киеве задержали серийного насильника (фото, видео)
В Киеве сообщили о подозрении 46-летнему жителю столицы, который с начала лета устроил «охоту» на молодых женщин в Голосеевском районе столицы. Напомним, ранее в Харькове арестовали сексуального маньяка, нападавшего на девушек в лифтах.
По информации Департамента уголовного розыска, действовал он всегда по одной схеме — подходил к девушкам сзади и набрасывал на шею ремень, после чего заставлял жертву идти в лес, или в другое укромное место.
Оказалось, что с 1990 года фигурант периодически попадал за решетку — отбывал наказание за совершение грабежа, совмещенного с насилием, разбоя, хулиганства. Кроме того, он уже имеет судимость за изнасилование и удовлетворение полового влечения неестественным путем.
Во время досудебного следствия будет проверена причастность задержанного к аналогичным преступлениям не только в столице, но и в других регионах страны, поэтому правоохранители показали фото и видео насильника и просят всех, кто мог быть свидетелем его преступлений, обращаться по телефону +38(067)572−75−54.
Напомним, ранее стали известны шокирующие подробности изнасилования женщины в полиции Кагарлыка.Так, пострадавшая рассказала, что медики не хотели даже освидетельствовать ее, опасаясь проблем с полицией.216
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!