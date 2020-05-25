Происшествия

Били дубинкой, стреляли над головой: в ГБР раскрыли подробности жуткого происшествия в полиции Кагарлыка (фото)

Полицейскими, которых задержали по подозрению в избиении и изнасиловании женщины, оказались оперуполномоченным и начальником одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.

«По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая 2020 оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля — надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую», — сообщили в Госбюро расследований.

Также в ГБР отмечают, что правоохранители «применили физическую силу» в отношении мужчины, который в то же время находился в отделении полиции — угрожали изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. У пострадавшего — переломы ребер и носа.

На данный момент следователи ГБР готовят сообщение о подозрении задержанным. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог.

Досудебное расследование осуществляется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), пыток (ст. 127 Уголовного кодекса Украины) и превышения служебных полномочий, то есть умышленного совершения работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

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