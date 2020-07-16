Актриса из «Робокоп-2», «Принц из Беверли-Хиллз», «Ксена: принцесса-воин» умерла в 55 лет

После того, как от рака груди скончалась жена Джона Траволты Келли Престон, стало известно, что в Лос-Анджелесе, за день до своего 56-летия, умерла американская актриса и танцовщица Галин Горг. Причиной смерти, как сообщает издание The Mirror, стал рак. По словам сестры актрисы, злокачественное заболевание распространилось по всему телу Галин, захватив легкие. Врачи отвели ей всего несколько дней жизни. И, хотя Галин старалась сохранять оптимизм, битву со страшным недугом она проиграла.

Галин, пик карьеры которой пришелся на 1990-е годы, была известна по ролям в фильме «Робокоп 2», «На гребне волны», а также по сериалам «Принц из Беверли-Хиллз», «Ксена: принцесса-воин», «Твин Пикс».

Кадр из фильма "Робокоп-2"

В "Принц из Беверли-Хиллз" Галин снималась с Уиллом Смитом в роли женщины-боксера

Кадр из сериала "Ксена: принцесса-воин"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что было найдено тело утонувшей звезды сериала «Хор» Наи Риверы.

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