50-летняя Дженнифер Лопес порадовала фанатов фото в кожаном нижнем белье

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала у себя в Instagram снимок из фотосессии, в которой она рекламирует собственную коллекцию обуви. 50-летняя Джей Ло позирует в откровенном наряде — черном кожаном нижнем белье, куртке и босоножках бренда DWS, с которым Лопес сотрудничает в качестве дизайнера.

Поклонники актрисы пришли в восторг не столько от рекламируемого ею товара, сколько от идеальной фигуры, которую Дженнифер поддерживает с помощью интенсивных занятий в тренажерном зале. Фото уже за первые 12 часов набрало уже более 1,1 миллиона лайков. «Самая прекрасная женщина в мире!», «Богиня!», — писали в комментариях.

Дженнифер Лопес

Ранее «ФАКТЫ» писали, что фанатов Дженнифер Лопес перепугало ее селфи — за спиной у звезды виднеется загадочный «парень в маске».



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