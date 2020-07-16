- 08:45 В Турции разбился самолет с военными: много погибших
- 08:17 Путина можно заставить играть по правилам: в Украине озвучили сценарий
- 08:15 Актриса из «Робокоп-2», «Принц из Беверли-Хиллз», «Ксена: принцесса-воин» умерла в 55 лет
- 08:02 "Увидев по телевизору обстрел родного города, мальчик сбежал из больницы и бросился домой, на Донбасс"
- 07:53 Нападал на женщин с ремнем: в Киеве задержали серийного насильника
- 07:28 Вирусная пневмония часто развивается молниеносно, — врач
- 07:20 Грозовые дожди на западе и жара на юге: синоптики дали прогноз погоды до конца рабочей недели
- 07:03 Потеряла сознание и уже шла ко дну: на Виннитчине подростки спасли утопающую
- 06:49 Население Украины сократится более чем вдвое: опубликован печальный прогноз
- 06:15 В Киеве успешно прошла первая за 15 лет операция по трансплантации сердца
- 05:20 Новое смертельное ДТП недалеко от места нашумевшей автокатастрофы в Киеве: стали известны детали
- 04:55 США пригрозили компаниям санкциями за строительство "потоков"
50-летняя Дженнифер Лопес порадовала фанатов фото в кожаном нижнем белье
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала у себя в Instagram снимок из фотосессии, в которой она рекламирует собственную коллекцию обуви. 50-летняя Джей Ло позирует в откровенном наряде — черном кожаном нижнем белье, куртке и босоножках бренда DWS, с которым Лопес сотрудничает в качестве дизайнера.
Поклонники актрисы пришли в восторг не столько от рекламируемого ею товара, сколько от идеальной фигуры, которую Дженнифер поддерживает с помощью интенсивных занятий в тренажерном зале. Фото уже за первые 12 часов набрало уже более 1,1 миллиона лайков. «Самая прекрасная женщина в мире!», «Богиня!», — писали в комментариях.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что фанатов Дженнифер Лопес перепугало ее селфи — за спиной у звезды виднеется загадочный «парень в маске».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...