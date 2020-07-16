27.10 / 27.30 30.65 / 31.00
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес порадовала фанатов фото в кожаном нижнем белье

8:43 16 июля 2020
Дженнифер Лопес

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала у себя в Instagram снимок из фотосессии, в которой она рекламирует собственную коллекцию обуви. 50-летняя Джей Ло позирует в откровенном наряде — черном кожаном нижнем белье, куртке и босоножках бренда DWS, с которым Лопес сотрудничает в качестве дизайнера.

Поклонники актрисы пришли в восторг не столько от рекламируемого ею товара, сколько от идеальной фигуры, которую Дженнифер поддерживает с помощью интенсивных занятий в тренажерном зале. Фото уже за первые 12 часов набрало уже более 1,1 миллиона лайков. «Самая прекрасная женщина в мире!», «Богиня!», — писали в комментариях.

Дженнифер Лопес

Ранее «ФАКТЫ» писали, что фанатов Дженнифер Лопес перепугало ее селфи — за спиной у звезды виднеется загадочный «парень в маске».

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Галин Горг

Актриса из «Робокоп-2», «Принц из Беверли-Хиллз», «Ксена: принцесса-воин» умерла в 55 лет

Задержанный

Нападал на женщин с ремнем: в Киеве задержали серийного насильника (фото, видео)

Владимир Путин

Путина можно заставить играть по правилам: в Украине озвучили сценарий

Дима Дячук, Богдан Войтович и Саша Кириченко

Потеряла сознание и уже шла ко дну: на Виннитчине подростки спасли утопающую (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер