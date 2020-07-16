Хакеры взломали аккаунты в Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и других знаменитостей: детали инцидента

В среду, 15 июля, хакеры устроили масштабный взлом аккаунтов многих известных людей мира в Twitter. Напомним, в начале июля хакеры взломали Twitter-аккаунт МИД России.

На всех страницах неизвестные разместили однотипные сообщения с предложением заработать биткоинов, причем немедленно.

Так, в Twitter основателя Space X Илона Маска появилось предложение отправить ему цифровую валюту, обещая удвоить полученную сумму в считанные минуты.

Похожие сообщения появились в аккаунтах миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президента США от Демократической партии Джо Байдена, а также на страницах крупных компаний, включая Uber и Apple.

Напомним, в конце июня в Черновицкой области сотрудники киберполиции были немало удивлены, когда задержали сбывающего конфиденциальную информацию известных компаний хакера — им оказался 17-летний парень.

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