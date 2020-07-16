Ювелир закопал клад на миллион долларов и предложил желающим принять участие в его поисках (фото)

Ювелир из американского штата Мичиган Джонни Перри закопал в лесах клад общей стоимостью миллион долларов. И предложил всем желающим принять участие в его поисках. На этот шаг Перри, возможно, вдохновила недавняя находка знаменитых «сокровищ Форреста Фенна», спрятанных десять лет назад.

Как сообщает телеканал Fox, предприимчивый Джонни сделал ряд подсказок, которые получат те, что приобретет «билеты на квест» по цене 49 долларов. В клад Перри вошли драгоценности из ювелирного магазина, который ему принадлежал — бриллианты, золото, серебро, редкие монеты. Магазин, который просуществовал 23 года, пришлось закрыть, так как из-за пандемии коронавируса дела пришли в упадок.

Ювелир и его жена Эми закапывали клады в течение четырех месяцев — в десятках мест по всему штату. Каждый отдельный клад оценивается примерно в 4000—4500 долларов.

Охота на первый клад будет объявлена 1 августа. Он представляет собой два слитка серебра 999 пробы стоимостью около 4200 долларов.

Фото Fox

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