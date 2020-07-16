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Гороскоп

Экономьте деньги: гороскоп на 17 июля для всех знаков зодиака

19:37 16 июля 2020
Знаки зодиака
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Пятница, 17 июля, — день, когда следует экономить деньги и по возможности ограничить контакты.

«ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают вам астрологический прогноз на 17 июля.

ОВЕН

В делах могут возникнуть некоторые осложнения. Проявив настойчивость, вам все же удастся достигнуть желаемого. Будьте внимательны при работе с документами.

ТЕЛЕЦ

Вы сумеете добиться неплохих результатов, применив нестандартные подходы в решении, казалось бы, обыденных задач. Также день неплох для новых романтических знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ

Нынешний день принесет немало приятных и позитивных моментов как на службе, так и в семейных отношениях. Будет довольно легко достигнуть желаемого результата, что, конечно же, порадует вас.

РАК

По возможности постарайтесь ограничить контакты, воздержитесь от каких-либо массовых мероприятий. Для вашей нервной системы будет полезно одиночество.

ЛЕВ

Спешка в профессиональной сфере грозит обернуться серьезными ошибками, поэтому не торопитесь с принятием решений. То же актуально и для финансовых вопросов. Сегодня за деньгами нужен глаз да глаз.

ДЕВА

Звезды намекают, что пришла пора задуматься о перспективах. Неплохо было бы подыскать дополнительный источник заработка или заняться освоением чего-то нового.

ВЕСЫ

Купите понравившуюся вещицу или побалуйте себя чем-нибудь вкусненьким… В общем, сегодня ни в чем себе не отказывайте. Физические нагрузки окажут благотворное воздействие на ваш организм.

СКОРПИОН

Конечный результат будет зависеть от вашего настроения и от того, насколько вы готовы копаться в мелочах. Некоторым Скорпионам звезды сулят шанс сделать союзниками бывших соперников.

СТРЕЛЕЦ

Первая половина дня обещает много интересного. Перед вами открываются неплохие перспективы, появится возможность реализовать задуманное. После обеда нежелательно отправляться в поездки, также звезды советуют воздержаться от необдуманных трат.

КОЗЕРОГ

В целом день будет складываться неплохо и неожиданностей не сулит. Вероятно получение полезной информации, которая сподвигнет вас на новые проекты.

ВОДОЛЕЙ

День благоприятен для тех, кто будет занят вопросами в сфере недвижимости или финансов. Следует только быть внимательнее при работе с документами. Касательно дел на амурном фронте звезды советуют сегодня как можно чаще повторять: «Ваше счастье — в ваших руках».

РЫБЫ

Нынче для вас будет весьма актуальной пословица: кто рано встает, тому Бог подает. Проснувшись пораньше, сумеете без труда решить все важные дела и в срок управитесь с возложенными на вас обязанностями.

Хорошего вам дня!

Ранее экстрасенс Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья на июль для всех знаков зодиака.

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