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Требовали $25 млн выкупа: выяснились сведения о похитителях бизнесмена в Киеве (видео)
В полиции поделились деталями спецоперации по освобождению предпринимателя, акционера севастопольского судоремонтного завода «Южный» Сергея Ткаченко. Как заявил на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко, все пятеро задержанных злоумышленников оказались гражданами Украины,
По словам главы Национальной полиции, которого цитирует Цензор, злоумышленники удерживали предпринимателя в течение двух недель прикованным наручниками в подвале одного из домов в Голосеевском районе столицы, давая ему только еду и питье.
Целью пыток было получение «выкупа» в размере 25 миллионов долларов. Эту сумму озвучил уже сам потерпевший.
По информации полиции, похищение произошло 1 июля на Дорогожичах. Тогда двое неизвестных, представившихся сотрудникам салона красоты «сотрудниками федерального розыска», вывели мужчину на улицу в наручниках, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
В сети появилась информация о том, что к похищению могли быть причастны российские силовики, ведь в первых числах марта 2020 года московский суд заочно арестовал Сергея Ткаченко на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. В РФ украинский бизнесмен проходит по делу о «хищении» денежных средств.305
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