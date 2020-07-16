Требовали $25 млн выкупа: выяснились сведения о похитителях бизнесмена в Киеве (видео)

В полиции поделились деталями спецоперации по освобождению предпринимателя, акционера севастопольского судоремонтного завода «Южный» Сергея Ткаченко. Как заявил на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко, все пятеро задержанных злоумышленников оказались гражданами Украины, в т. ч. трое из них — киевляне, а двое — жители Донбасса.

По словам главы Национальной полиции, которого цитирует Цензор, злоумышленники удерживали предпринимателя в течение двух недель прикованным наручниками в подвале одного из домов в Голосеевском районе столицы, давая ему только еду и питье.

Целью пыток было получение «выкупа» в размере 25 миллионов долларов. Эту сумму озвучил уже сам потерпевший.

По информации полиции, похищение произошло 1 июля на Дорогожичах. Тогда двое неизвестных, представившихся сотрудникам салона красоты «сотрудниками федерального розыска», вывели мужчину на улицу в наручниках, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

В сети появилась информация о том, что к похищению могли быть причастны российские силовики, ведь в первых числах марта 2020 года московский суд заочно арестовал Сергея Ткаченко на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. В РФ украинский бизнесмен проходит по делу о «хищении» денежных средств.

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