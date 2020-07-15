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В Киеве освободили бизнесмена, которого похитители пытали две недели (фото)
В Киеве в результате полицейской спецоперации освободили предпринимателя Сергея Ткаченко, которого группа неизвестных похитила 1 июля. Напомним, ранее аналогичное преступление произошло на Днепропетровщине.
По информации заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко в Facebook, мужчину две недели удерживали в подвале на территории Голосеевского района. Его приковали к батарее, пытали, били и издевались, вымогая деньги.
Сейчас с ним работают медики. Его жизни ничего не угрожает.
В патрульной полиции Киева сообщили, что похитителей удалось задержать на Кольцевой дороге. Они ехали в угнанном у бизнесмена Subaru.
Напомним, в мае под Киевом похитили бизнесмена и требовали 400 тысяч долларов выкупа. Бандитов задержали, но уже в Одессе.85
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