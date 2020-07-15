В Киеве освободили бизнесмена, которого похитители пытали две недели (фото)

В Киеве в результате полицейской спецоперации освободили предпринимателя Сергея Ткаченко, которого группа неизвестных похитила 1 июля. Напомним, ранее аналогичное преступление произошло на Днепропетровщине.

По информации заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко в Facebook, мужчину две недели удерживали в подвале на территории Голосеевского района. Его приковали к батарее, пытали, били и издевались, вымогая деньги.

Сейчас с ним работают медики. Его жизни ничего не угрожает.

Пострадавший бизнесмен

В патрульной полиции Киева сообщили, что похитителей удалось задержать на Кольцевой дороге. Они ехали в угнанном у бизнесмена Subaru.

Напомним, в мае под Киевом похитили бизнесмена и требовали 400 тысяч долларов выкупа. Бандитов задержали, но уже в Одессе.

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