27.11 / 27.35 30.67 / 31.14
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Мэр украинского города назвал лидера первой лиги «командой барыг»: что произошло

12:16 16 июля 2020
ФК Ингулец

Матч украинской первой лиги между лидером «Ингульцом» и ивано-франковским «Прикарпатьем», находящимся в середине турнирной таблицы, завершился минимальной победой хозяев — 1:0.

Решающий гол команда из села Петрово, что в Кировоградской области, забила с пенальти на третьей (!) компенсированной минуте. Назначение 11-метрового вызвало очень много споров, поскольку нападающий «Ингульца» Ситчинава в буквальном смысле слова зацепился за свою же ногу в штрафной площадке (спорный эпизод — начиная с 3:36 на видео). Отметим, что к этому моменту гости играли в меньшинстве — на 54-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник Семотюк, также отправился на трибуны и главный тренер «Прикарпатья» Владимир Ковалюк, который попытался высказать претензии в адрес арбитра.

Видеообзор матча «Ингулец» — «Прикарпатье»

«Не радует вот такое шоу, которое устраивают судьи на футбольном поле. Думаю, что нас просто „убивали“ сегодня. Вы сами все видели. Они хоть бы закрывались в своей раздевалке… В перерыве я, проходя мимо, услышал, как они говорят: мол, „у них есть карточки, сейчас кого-то выгоним“. Где там тот Киев, что про судейство говорят. Обыграйте нас спокойно — 1:0, 2:0, у нас на одного игрока меньше. А придумывать пенальти…», — высказался после игры наставник «Прикарпатья» Владимир Ковалюк в комментарии телеканалу «Футбол».

К слову, на события поединка отреагировал и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. «Футбол продажный. „Ингулец“ — позорная команда барыг. Судья просто убивает команду, и это по телевидению и при Макарове. 93-я минута — придуманный пенальти. Поэтому наш футбол никогда не будет итальянским или немецким», — написал чиновник на своей странице в Facebook.

Отметим, что благодаря этой победе «Ингулец» единолично лидирует в таблице, набрав 50 очков, и опережает ближайших преследователей, «Минай» и «Агробизнес», на три и четыре балла соответственно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после матча первой украинской лиги между «Агробизнесом» и «Минаем» избили главного арбитра встречи Юрия Иванова.

Фото ФК «Ингулец»

212

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ОБСЕ

Правда глаза колет? Россия устроила демарш в ОБСЕ во время обсуждения убийств бойцов ВСУ на Донбассе

Верховная Рада Украины

Назначение Шевченко главой НБУ: кто из нардепов голосовал против

Зиндзи Мандела

Дочь Нельсона Манделы умерла от коронавируса

Взрывчатка Охота

Боевики на Донбассе установили запрещенную российскую взрывчатку возле мирного населенного пункта (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер