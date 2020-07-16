Мэр украинского города назвал лидера первой лиги «командой барыг»: что произошло

Матч украинской первой лиги между лидером «Ингульцом» и ивано-франковским «Прикарпатьем», находящимся в середине турнирной таблицы, завершился минимальной победой хозяев — 1:0.

Решающий гол команда из села Петрово, что в Кировоградской области, забила с пенальти на третьей (!) компенсированной минуте. Назначение 11-метрового вызвало очень много споров, поскольку нападающий «Ингульца» Ситчинава в буквальном смысле слова зацепился за свою же ногу в штрафной площадке (спорный эпизод — начиная с 3:36 на видео). Отметим, что к этому моменту гости играли в меньшинстве — на 54-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник Семотюк, также отправился на трибуны и главный тренер «Прикарпатья» Владимир Ковалюк, который попытался высказать претензии в адрес арбитра.

Видеообзор матча «Ингулец» — «Прикарпатье»

«Не радует вот такое шоу, которое устраивают судьи на футбольном поле. Думаю, что нас просто „убивали“ сегодня. Вы сами все видели. Они хоть бы закрывались в своей раздевалке… В перерыве я, проходя мимо, услышал, как они говорят: мол, „у них есть карточки, сейчас кого-то выгоним“. Где там тот Киев, что про судейство говорят. Обыграйте нас спокойно — 1:0, 2:0, у нас на одного игрока меньше. А придумывать пенальти…», — высказался после игры наставник «Прикарпатья» Владимир Ковалюк в комментарии телеканалу «Футбол».

К слову, на события поединка отреагировал и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. «Футбол продажный. „Ингулец“ — позорная команда барыг. Судья просто убивает команду, и это по телевидению и при Макарове. 93-я минута — придуманный пенальти. Поэтому наш футбол никогда не будет итальянским или немецким», — написал чиновник на своей странице в Facebook.

Отметим, что благодаря этой победе «Ингулец» единолично лидирует в таблице, набрав 50 очков, и опережает ближайших преследователей, «Минай» и «Агробизнес», на три и четыре балла соответственно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после матча первой украинской лиги между «Агробизнесом» и «Минаем» избили главного арбитра встречи Юрия Иванова.

Фото ФК «Ингулец»

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