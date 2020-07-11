26.88 / 27.11 30.12 / 30.54
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Шикарный гол вывел сельскую команду в лидеры первой украинской лиги: видео шедевра

22:02 11 июля 2020
ФК Ингулец

В рамках 23-го тура украинской первой лиги прошел матч между недавним участником высшего отечественного дивизиона «Волынью», главный тренер которой Андрей Тлумак недавно сдал два положительных теста на коронавирус, и амбициозным «Ингульцом», рвущемся в премьер-лигу.

Судьбу напряженного поединка решил единственный мяч, который был забит гостями уже на первой минуте встречи. И получился он, стоит отметить, на загляденье. Нападающий «Ингульца» Сичинава, с 16 голами возглавляющий бомбардирскую гонку чемпионата, удачно поймал мяч после навеса с фланга и ударом через себя отправил мяч точно в ворота.

Благодаря этой победе «Ингулец» из села Петрово, что в Кировоградской области, продолжает лидировать в турнирной таблице первой лиги, опережая ближайших преследователей из «Агробизнеса» на одно очко, а «Минай» и «Металлист 1925» — на три балла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард австрийского «Вольфсбергера» Шон Вайссман забил чудо-гол ударом через себя.

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

врач

Коронавирус — это не фейк: заболевший врач из Закарпатья обратился к украинцам (видео)

матвеев тарас

Успел спасти двух бойцов: стали известны подробности боя, в котором погиб офицер 24-й бригады Тарас Матвеев

ветеран

Под Киевом трагически погиб ветеран АТО с позывным "Гризли" (фото)

арест

Ограбление автомобиля «Укрпочты» на Полтавщине организовал напарник пострадавшего водителя (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер