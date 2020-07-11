Шикарный гол вывел сельскую команду в лидеры первой украинской лиги: видео шедевра

Спорт

В рамках 23-го тура украинской первой лиги прошел матч между недавним участником высшего отечественного дивизиона «Волынью», главный тренер которой Андрей Тлумак недавно сдал два положительных теста на коронавирус, и амбициозным «Ингульцом», рвущемся в премьер-лигу.

Судьбу напряженного поединка решил единственный мяч, который был забит гостями уже на первой минуте встречи. И получился он, стоит отметить, на загляденье. Нападающий «Ингульца» Сичинава, с 16 голами возглавляющий бомбардирскую гонку чемпионата, удачно поймал мяч после навеса с фланга и ударом через себя отправил мяч точно в ворота.

Неймовірний гол з матчу Волинь Інгулець!

У ролі Роналду нападник команди з Петрового Січінава

ВІДЕО: ТК АВЕРС pic.twitter.com/SmmERA0MRZ — FootballHub (@FootballHub_Ua) July 11, 2020

Благодаря этой победе «Ингулец» из села Петрово, что в Кировоградской области, продолжает лидировать в турнирной таблице первой лиги, опережая ближайших преследователей из «Агробизнеса» на одно очко, а «Минай» и «Металлист 1925» — на три балла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард австрийского «Вольфсбергера» Шон Вайссман забил чудо-гол ударом через себя.

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