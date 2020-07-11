- 22:02 Шикарный гол вывел сельскую команду в лидеры первой украинской лиги: видео шедевра
- 21:55 День рыбака: смешные открытки и поздравления
- 21:42 «Заря» в Киеве обыграла «Колос» и вновь вышла на второе место: видеообзор матча
- 20:54 Разбирал оружие: полиция рассказала детали ЧП с главой николаевской "Свободы"
- 20:27 Под Киевом трагически погиб ветеран АТО с позывным "Гризли"
- 19:54 Успел спасти двух бойцов: стали известны подробности боя, в котором погиб офицер 24-й бригады Тарас Матвеев
- 19:22 Коронавирус — это не фейк: заболевший врач из Закарпатья обратился к украинцам
- 19:03 Ограбление автомобиля «Укрпочты» на Полтавщине организовал напарник пострадавшего водителя
- 19:02 День апостолов Петра и Павла: традиции и приметы праздника
- 18:38 В Кирилловку на отдых: "пробка" из автомобилей растянулась на пять километров
- 18:02 Украинцы застряли в "Борисполе" из-за новых правил въезда в Хорватию
- 17:22 "Поражает уровень непрофессионализма": сотрудники СБУ устроили стрельбу на улице спального района Киева
Шикарный гол вывел сельскую команду в лидеры первой украинской лиги: видео шедевра
В рамках 23-го тура украинской первой лиги прошел матч между недавним участником высшего отечественного дивизиона «Волынью», главный тренер которой Андрей Тлумак недавно сдал два положительных теста на коронавирус, и амбициозным «Ингульцом», рвущемся в премьер-лигу.
Судьбу напряженного поединка решил единственный мяч, который был забит гостями уже на первой минуте встречи. И получился он, стоит отметить, на загляденье. Нападающий «Ингульца» Сичинава, с 16 голами возглавляющий бомбардирскую гонку чемпионата, удачно поймал мяч после навеса с фланга и ударом через себя отправил мяч точно в ворота.
Неймовірний гол з матчу Волинь Інгулець!— FootballHub (@FootballHub_Ua) July 11, 2020
У ролі Роналду нападник команди з Петрового Січінава
ВІДЕО: ТК АВЕРС pic.twitter.com/SmmERA0MRZ
Благодаря этой победе «Ингулец» из села Петрово, что в Кировоградской области, продолжает лидировать в турнирной таблице первой лиги, опережая ближайших преследователей из «Агробизнеса» на одно очко, а «Минай» и «Металлист 1925» — на три балла.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард австрийского «Вольфсбергера» Шон Вайссман забил чудо-гол ударом через себя.14
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Успел спасти двух бойцов: стали известны подробности боя, в котором погиб офицер 24-й бригады Тарас Матвеев
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...