Боевики российско-оккупационных войск на Донбассе, использующие запрещенные международными конвенциями противопехотные мины российского производства, установили возле прифронтового населенного пункта неконтактное взрывное устройство «Охота» (произведено в России), запрещенное Оттавской конвенцией 1997 года.

Как сообщают в СБУ, «Охоту» обнаружили возле поселка Новотошковское Попаснянского района. Взрывное устройство представляет собой комплект из пяти противопехотных мин. Оно приводится в действие, когда установленные на местности датчики фиксируют движение человека через контролируемую территорию. Радиус поражения — 30 метров.

«Комплект мин уничтожен военнослужащими инженерно-саперного подразделения ООС на месте. Неконтактный взрыватель изъяли следователи СБУ для его добавления в качестве вещественного доказательства к материалам открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины», — сообщают в украинской спецслужбе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», саперы оперативно-тактическом группировки «Север» обезвредили 240 противопехотных мин возле Орехово, что в Луганской области. Мины боевики установили на площади 60 квадратных метров на участке, где находятся коммуникационные узлы.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter