Боевики «ЛНР» устроили минные ловушки для мирных жителей: военные показали фото

Украина

Российские оккупанты не только совершают дерзкие провокации, но и устанавливают минные поля вблизи населенных пунктов. Так, саперы оперативно-тактическом группировки «Север» обезвредили 240 противопехотных мин возле Орехово.

Пресс-центр оперативно-тактической группировки «Север» сообщает, что минную ловушку обнаружили рядом с приусадебными участками местных жителей и дорогой с оживленным движением гражданского транспорта.

Саперы обезвредили 240 противопехотных мин образца ПМН-2 «Черная вдова». Они были установлены на площади 60 квадратных метров. Ловушка расположена на участке, где находятся коммуникационные узлы.

Мины ПМН-2 срабатывают при нажиме от 8 до 25 кг, то есть даже если на них наступит маленький ребенок. «Черная вдова» запрещена Оттавской конвенцией 1997 года. Производство таких мин продолжает Россия.

Ранее сообщалось, что запрещенные противопехотные мины уже неоднократно обнаруживали на Донбассе.

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