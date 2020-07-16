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Происшествия

Сломанное во время бури дерево убило мужчину на Львовщине

12:41 16 июля 2020
Сломанное во время бури дерево убило мужчину на Львовщине

На Львовщине, в Жовковском районе 26-летний мужчина погиб под внезапно упавшим деревом. В полиции уже установили, что дерево было сломано во время расчистки леса после бури. Напомним, ранее в Сумской области во время урагана погиб 13-летний школьник, которому на голову упала толстая ветка дерева.

Потерпевший погиб на месте происшествия.

На месте инцидента

По информации пресс-службы Управления полиции во Львовской области, уголовное производство открыто по части 2 статьи 272 («Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью») Уголовного кодекса. Наказание по этой статье состоит в ограничении свободы на срок до 5 лет или же в лишении свободы на срок до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, во время разгула стихии на Прикарпатье в реку упал автомобиль, а его водитель и пассажир погибли.

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