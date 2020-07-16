Настя Ивлеева разозлила фанатов, показав скоромную квартиру своей мамы (видео)

Популярная блогер и телеведущая Настя Ивлеева, севшая за руль, выпив шампанского, разгневала поклонников своим новым видео. В своем влоге «Бандитский Петербург» она показала очень скромную квартиру в селе Разметелево Ленинградской области, где живут ее мама с братом. Жилье оказалось очень маленьким. Видно, что там давно не было ремонта. Особенно поразила узкая ванная комната с плохо работающим водонагревателем.

«Там нифига нет места», — так рассказывала о квартире сама Ивлеева, у которой 17 миллионов подписчиков и соответственно отличные заработки, и обещала помощь родным.

Похоже, пока она этого не сделала. Поклонники Ивлеевой пристыдили ее и засыпали гневными комментариями.

«Ивлеева — вся в шелках. Мама Ивлеевой: живет со взрослым сыном и купается в ванной с бачком для нагрева воды», «Раньше для меня Настя была перфомансом, олицетворением харизмы и незаурядности… А сейчас я вижу косноязычную курицу-выскочку», — возмущаются в сети.

Также они упрекают Ивлееву в том, что сама она живет на широкую ногу и дарит дорогущие подарки мужу Элджею, преподнесла ему на день рождения часы стоимостью почти 3,5 млн гривен.

Ранее певица Светлана Тарабарова сообщила, что они с мужем в ожидании второго ребенка решили улучшить жилищные условия, приобрели дом под Киевом.

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