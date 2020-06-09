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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева села за руль, выпив шампанского (видео)

14:21 9 июня 2020
Настя Ивлеева

Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева, шокировавшая поклонников новым шоу, возмутила сеть, сев за руль после бокала шампанского. Вечером она ярко отпраздновала очередное достижение — 17 млн подписчиков в Instagram. По этому поводу Настя устроила салют в центре Москвы и поделилась новостью, опубликовав видео. На нем она выпивала шампанское, после чего села руль.

«Мне в директ написали, что „ты же была с шампанским, а сейчас ты за рулем“. Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу, и поехала домой. Я ж не дура, мне 29 лет, я понимаю, что делаю», — прокомментировала Настя.

Поступок Ивлеевой возмутил сеть. Ей припомнили аварию с актером Михаилом Ефремовым, который в пьяном состоянии попал в ДТП, по его вине погиб случайный водитель. Актеру может грозить до 12 лет тюрьмы.

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