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Настя Ивлеева села за руль, выпив шампанского (видео)
Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева, шокировавшая поклонников новым шоу, возмутила сеть, сев за руль после бокала шампанского. Вечером она ярко отпраздновала очередное достижение — 17 млн подписчиков в Instagram. По этому поводу Настя устроила салют в центре Москвы и поделилась новостью, опубликовав видео. На нем она выпивала шампанское, после чего села руль.
«Мне в директ написали, что „ты же была с шампанским, а сейчас ты за рулем“. Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу, и поехала домой. Я ж не дура, мне 29 лет, я понимаю, что делаю», — прокомментировала Настя.
Поступок Ивлеевой возмутил сеть. Ей припомнили аварию с актером Михаилом Ефремовым, который в пьяном состоянии попал в ДТП, по его вине погиб случайный водитель. Актеру может грозить до 12 лет тюрьмы.30
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!