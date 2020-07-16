Заканчивайте дурацкие языковые войны, — Борислав Береза

«Когда я слышу, что кто-то поднимает тему языка накануне выборов, то понимаю, что очередной раз в Украине используют эту технологию. И она срабатывает. Ведь нет ничего более действенного для мощного разъединения общества и консолидации вокруг себя сторонников своей позиции, как «мовне питання». И конечно же перед выборами. Всегда!

Оставьте эту тему. Забудьте о ней. Забудьте навсегда. Государственный язык один. Это украинский. Каждый чиновник обязан его знать и на нем говорить. Дома и на улице, в соцсетях и в личном общении используйте какой хотите. В школах обучение только на украинском. Можете дополнительно дать детям возможность изучать еще какие-то языки. Это должно лишь приветствоваться. Мои дети учатся на украинском, и это не мешает им разговаривать на русском или на английском, а еще учить немецкий. Они не понимают проблемы, почему взрослые спорят об этом. Не видят они проблемы в том, что они учатся на украинском. Может, потому, что планируют жить в Украине. Не в колонии России, а в Украине, и поэтому их не напрягает изучение государственного языка?

В Германии большая турецкая диаспора. Даже не большая, а огромная. Но обучение в школах проходит на немецком. Во всех госорганах чиновники говорят на немецком. Даже если они турки или евреи. Это правило едино для всех. Дома, вечером в баре, на улице с приятелем они говорят на любом языке. Но в государственных органах используется немецкий. Без всяких но. В маленькой, но прекрасной Эстонии ты не можешь получить гражданство, если не знаешь эстонский язык. И количество людей с паспортом «не гражданина» с каждым годом становится меньше. Оказалось, что проще выучить язык. Хотя Россия и там пытается мутить воду. Для эстонцев язык — это один из обязательных маркеров державности. Хотите учить русский в Эстонии? Учите. Вам никто мешать не будет. Хотите говорить на нем? Пожалуйста. Хотите быть государственным чиновником? Тогда вы должны владеть эстонским. Чем мы хуже?

Но меня раздражают и другие любители устроить «мовний срач». Это те, кто рассказывает, на каком языке я должен читать книги, каким языком я должен писать тексты и каким языком мне пользоваться в быту. Расскажите еще, что в АТО должны быть исключительно те, кто использует лишь украинский язык. Что будем делать с 60% русскоговорящих там? На кого заменим? Поэтому не указывайте, кому и какой язык использовать в повседневной жизни. Следите за собой. И любите Украину. Не на словах, а на деле.

Я владею четырьмя языками: украинским, русским, английским и ивритом. И понимаю, что после моего поста будут обиженные с обеих сторон. Но я реально устал от этой искусственной проблемы. Украина идет по пути украинизации. И это хорошо. Главное, чтоб было кому на украинском языке разговаривать. Потому что если все разъедутся, то будут украинцы по всему свету разговаривать на польском, английском, итальянском, испанском, португальском, немецком, эстонском, французском, китайском и даже на иврите. А в Украине будут звучать совершенно другие языки. Политики должны создавать людям условия нормальной жизни. Иначе люди уезжают туда, где такие условия есть, и учат новый для себя язык. Заканчивайте дурацкие языковые войны. Хотелось бы, чтоб политики перестали использовать людей для получения большей власти и начали бы использовать власть для создания достойных условий жизни для каждого украинца, который хочет жить дома, в Украине!", — написал Береза в Facebook.

Ранее Борислав Береза прокомментировал на своей странице в соцсети ситуацию с языковым скандалом, коснувшемся компании McDonald's, которая убрала из меню русский язык.

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