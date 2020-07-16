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«Ушел на встречу и не вернулся»: мэр Черкасс заявил об исчезновении своего заместителя
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который недавно подал в суд на президента Владимира Зеленского, сообщил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнара.
«Утром на рабочем месте мы не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, в среду, 15 июля, около 19:30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон был отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь…», — пишет на своей страничке в соцсетях Анатолий Бондаренко и добавляет, что заявление в полицию уже подано.
Тем временем спикер ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко подтвердил «Суспільному» факт исчезновения заммэра. По его словам, жена и отец Юрия Ботнара находятся в полиции и оформляют соответствующие документы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анатолий Бондаренко записал видеообращение к Зеленскому, в котором назвал открытые в отношении него уголовные производства имеющими «политическую составляющую».
Фото со странички Юрий Ботнара в соцсетях.349
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