Фонд Рината Ахметова: 15 лет работы ради людей и Украины

Фонду Рината Ахметова исполнилось 15 лет. С самых первых дней работы он реализовывает проекты национального уровня. На сегодняшний день в активе Фонда — проекты и программы в сфере гуманитарной помощи, медицины, культуры и социального развития, преодоления сиротства и популяризации семейных форм воспитания.

Работа одной из самых масштабных программ Фонда — Гуманитарного Штаба — вошла в историю. А опыт помощи в условиях вооруженного конфликта до сих пор не имеет аналогов в Украине — спасены жизни более миллиона человек на востоке страны. Предотвращена гуманитарная катастрофа на Донбассе. Все это благодаря одному человеку, его желанию дарить добро и помогать.

«Миллион спасенных жизней — это не просто цифра, это человеческие судьбы. Это борьба за каждого человека каждый день, каждый час, каждую минуту. Это сердечное тепло, которым согревали волонтеры тех, кто потерял надежду. Это выжившие дети, женщины и старики. И это самая большая ценность!» — так сам Ринат Ахметов говорит о работе Фонда.

Все проекты и программы Фонда по-своему уникальны.

«Борьба с COVID-19 в Украине»

Проект национального масштаба стартовал практически с самых первых дней эпидемии коронавируса. Ринат Ахметов еще в феврале первым пришел на помощь стране. Он выделил 300 миллионов гривен на борьбу с инфекцией и решение важнейших медицинских потребностей, в числе которых были аппараты искусственной вентиляции легких. Поэтому Фонд приобрел и передает опорным государственным больницам 200 современных аппаратов ИВЛ.

— Проект «Борьба с COVID-19 в Украине» стал частью программы Фонда «Ринат Ахметов — Спасение жизней». Более 100 аппаратов уже доставлены в страну. Это крупнейшая партия медоборудования, которая пересекла границу с начала карантина, — говорит Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

«200 скорых для Украины»

Еще одним всеукраинским проектом стал проект «200 скорых для Украины». Всего за полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 114 «реанимаций на колесах», 22 машины неонатальной помощи и 64 автомобиля на базе внедорожника. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией коронавируса.

«Ринат Ахметов — Детям»

Помощь детям всегда в приоритете у Рината Ахметова, поэтому более 20 программ и проектов Фонда направлены на поддержку самых юных жителей Украины. В рамках проекта «Ринат Ахметов — Детям. Здоровое сердце» ребятам проводят коррекционные операции по закрытию порока сердца специальным имплантом — окклюдером в ведущих кардиоклиниках страны. Проект «Ринат Ахметов — Детям. Теперь я слышу» помогает малышам с проблемами слуха установить высокочувствительные слуховые аппараты.

В 2015 году стало ясно, что проживающая бок о бок с вооруженными действиями детвора нуждается в психологической реабилитации. Иначе в будущем грозят неврозы и психосоматические заболевания. Так появился уникальный проект «Ринат Ахметов — Детям. Мирное лето».

Кроме того, Фонд Рината Ахметова — единственный в Украине благотворительный фонд, который системно и масштабно помогает детям Донбасса, получившим ранения. В рамках проекта «Ринат Ахметов — Детям. Реабилитация раненых детей» они проходят физическую реабилитацию в лучших санаториях Украины.

Фонд Рината Ахметова поддерживает и детей, которые лишены родительской опеки и тепла. Программа и портал «Ринат Ахметов — Детям. Сиротству — нет!» стали лидером национального усыновления, благодаря им усыновлены или взяты под опеку почти 10 000 ребят. Кроме того, Фонд популяризировал такую форму воспитания, как Детские дома семейного типа. При его поддержке в Украине был создан 41 ДДСТ.

Работа Фонда Рината Ахметова в цифрах

Помощь Рината Ахметова спасла более 1 000 000 человеческих жизней.

Помощь Рината Ахметова получили миллионы людей по всей Украине.

О работе Фонда Рината Ахметова знают 99,7% жителей Донбасса и 95,1% населения Украины. И эти показатели говорят о всеукраинском признании масштабов работы Фонда.

84% жителей Донбасса и 66% населения Украины считают, что мирные Донецкой и Луганской областей не выжили бы без гуманитарной помощи Фонда Рината Ахметова.

Если каждый из детей, которым Фонд помог обрести семью, скажет по одному разу слово «спасибо», оно будет звучать два с половиной часа!

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