Происшествия

В Киеве водитель троллейбуса без маски напала на пассажира с кулаками из-за сделанного замечания (видео)

В Киеве в троллейбусе № 14 произошел конфликт из-за масочного режима. Молодой пассажир сделал водителю замечание о том, что в транспорте игнорируют карантинные требования. Это вызвало агрессию водителя и она силой вытолкала парня из салона, сопровождая свои действия нецензурными выражениями.

Видео выложил в сеть очевидец Артур Витив.

Внимание: в кадре звучит ненормативная лексика!

В комментариях мнения пользователей сети разделились — одни назвали пострадавшего парня провокатором, а другие, напротив, встали на его сторону, потребовав проверить водителя троллейбуса на профпригодность.

Напомним, в конце июня в Днепре агрессивный мужчина устроил драку в троллейбусе, отказываясь надеть предложенную ему маску. На тот момент в Украине уже действовало решение правительства об ужесточении контроля за ношением средств индивидуальной защиты в публичных местах, в т. ч. в общественном транспорте.

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