26.90 / 27.10 30.00 / 30.50
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве водитель троллейбуса без маски напала на пассажира с кулаками из-за сделанного замечания (видео)

8:06 4 июля 2020
В Киеве водитель троллейбуса без маски напала на пассажира с кулаками из-за сделанного замечания (видео)

В Киеве в троллейбусе № 14 произошел конфликт из-за масочного режима. Молодой пассажир сделал водителю замечание о том, что в транспорте игнорируют карантинные требования. Это вызвало агрессию водителя и она силой вытолкала парня из салона, сопровождая свои действия нецензурными выражениями.

Видео выложил в сеть очевидец Артур Витив.

Внимание: в кадре звучит ненормативная лексика!

В комментариях мнения пользователей сети разделились — одни назвали пострадавшего парня провокатором, а другие, напротив, встали на его сторону, потребовав проверить водителя троллейбуса на профпригодность.

Напомним, в конце июня в Днепре агрессивный мужчина устроил драку в троллейбусе, отказываясь надеть предложенную ему маску. На тот момент в Украине уже действовало решение правительства об ужесточении контроля за ношением средств индивидуальной защиты в публичных местах, в т. ч. в общественном транспорте.

123

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Айдер Муждабаев

Ради подачи воды в Крым россияне хотели «купить» замглавы Администрации президента Украины, — Муждабаев

В Киеве водитель троллейбуса без маски напала на пассажира с кулаками из-за сделанного замечания (видео)

В Киеве водитель троллейбуса без маски напала на пассажира с кулаками из-за сделанного замечания (видео)

Геннадий Хазанов

Начал задыхаться: Геннадий Хазанов госпитализирован в Москве

Мария Ионова

Поднял руку на женщину: "слуга народа" Мотовиловец отказался извиняться за "рукоприкладство" в Раде

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер