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В Днепре мужчина устроил драку в троллейбусе из-за просьбы надеть маску: инцидент попал на видео
В Днепре агрессивный мужчина устроил драку в троллейбусе, отказываясь надеть предложенную ему маску. Отметим, что с 22 июня в Украине усилили контроль за ношением средств индивидуальной защиты в публичных местах.
Видео очевидцы выложили в сеть.
Внимание: в кадре звучит ненормативная лексика!
«Дикарь, пусть на велике теперь катается всю жизнь!», — прокомментировал инцидент один из пользователей.
Напомним, ранее под Киевом в аналогичной ситуации покупателя супермаркета избили колбасой. А водитель киевского трамвая, наоборот, стал жертвой толпы, отказывающейся признавать реальность опасности инфицирования. Избитого водителя, попросившего пассажиров надеть маски, без сознания забрала карета «скорой помощи», тем не менее полицейские не стали задерживать нарушителей.360
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».