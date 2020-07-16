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Убийство следователя СБУ: в спецслужбе подтвердили задержание вероятных убийц
Правоохранители задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к смерти следователя СБУ Романа Закладного, чье тело нашли в Киеве в ночь на 15 июля.
Как сообщает «УНИАН», информацию о задержании подозреваемых подтвердил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.
«Скорее всего, это насильственная смерть. Благодаря слаженному сотрудничеству с Нацполициею, по нашему мнению, виновные лица уже задержаны», — заявил он и пообещал позже сообщить детали ЧП.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столичной полиции заявляли, что видимых следов насильственной смерти на теле следователя СБУ не обнаружили — на все вопросы должна ответить экспертиза. Однако позже появилась информация о задержании двоих мужчин, которые могли убить Закладного.
Фото УНН.
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