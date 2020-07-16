Банкам в Украине продлили запрет на взыскание имущества по валютным кредитам

В четверг, 16 июля, Верховная Рада Украины продлила действие моратория на принудительное отчуждение единственного жилья украинцев, которые брали долларовые кредиты и не смогли рассчитаться с банками.

Как сообщают в информационном управлении Аппарата Верховной Рады, 349 нардепов проголосовали за Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте».

Закон вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу с 1 января 2022 года.

Тем временем «Громадське» передает, что ранее Национальный банк призывал не поддерживать законопроект, поскольку этот документ запрещает банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков (44 тысячи договоров на общую сумму 29 млрд грн).

Мораторий ввели в 2014 году, однако за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния. В октябре 2019 заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламент утвердил нового главу НБУ — им стал Кирилл Шевченко, руководящий государственным «Укргазбанком»

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