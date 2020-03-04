Деньги

Отдать квартиру за долги по кредиту: чего ждать людям, которые не рассчитались с банком

Одной из главных проблем отечественной банковской системы остается невозврат людьми кредитов. Зачастую это происходит из-за очень высоких процентных ставок. Но тем не менее общая сумма проблемных ипотечных кредитов, то есть ссуд, взятых под залог недвижимости, сейчас составляет около 50 миллиардов гривен. Значительная часть проблемных кредитов выдавалась много лет назад в иностранной валюте. После девальвации гривни большинство таких заемщиков оказались в ловушке, так как зарплата в гривне уже не могла покрыть выплату задолженности в иностранной валюте по текущему курсу. Тогда государством был введен мораторий на конфискацию кредиторами у людей заложенной недвижимости. Однако вскоре действие этого моратория закончится, а значит, банки получат полное право изымать дома и квартиры, являющиеся залогом по ипотечным кредитам.

«Мораторий распространялся на кредиты, выданные в иностранной валюте под залог недвижимости»

Уже 21 октября 2020 года действие моратория на взыскание ипотечного имущества у физлиц — должников банков должно закончиться. Если, конечно, депутаты не примут закон о его продлении, что маловероятно. Стоит напомнить, что данный мораторий действует с 2014 года и был введен как следствие финансовых кризисов 2008-го и 2014 годов. Прекращение же моратория предусмотрено недавно принятым Кодексом Украины о процедурах банкротства.

О том, как банки смогут взыскивать заложенную недвижимость и есть ли у людей возможность сохранить в собственности приобретенное жилье, «ФАКТАМ» рассказал адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Александр Камша.

— Действительно ли 21 октября 2020 года завершится действие моратория на взыскание ипотечного имущества банками у граждан-должников? Каких именно кредитов он касается?

— Да, действительно, с 21 октября 2020 года теряет свою силу Закон Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте». Решение суда в части обращения взыскания на предмет ипотеки на время действия этого закона не подлежит исполнению. Основанием для отмены моратория стало принятие Кодекса Украины о процедурах банкротства. Мораторий распространялся на кредиты, выданные в иностранной валюте под залог недвижимости, то есть на ипотечные кредиты.

— То есть вскоре банки смогут взыскать квартиру или дом, находящийся в залоге? Какова процедура изъятия такого имущества?

— Законодатель побеспокоился о защите прав заемщиков и предусмотрел механизм реструктуризации непосредственно в тексте Кодекса Украины о процедурах банкротства. Переходными положениями кодекса предусмотрено, что в течение пяти лет со дня введения в действие кодекса задолженность физического лица, возникшая до дня введения в действие этого документа, по кредиту в иностранной валюте, который обеспечен ипотекой квартиры или жилого дома и является единственным местом проживания семьи, реструктуризуется по процедуре неплатежеспособности физлица согласно плану реструктуризации или мировому соглашению, с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

«Сроки погашения долга после реструктуризации могут варьироваться от 10 до 15 лет»

— Но можно ли реструктуризовать валютный кредит, взятый лет 10 назад совсем по другому курсу?

— Да, реструктуризовать такой валютный кредит можно. Состав и размер денежных требований кредитора по обязательствам, возникшим по кредиту в иностранной валюте, который обеспечен ипотекой квартиры или жилого дома, являющихся единственным местом проживания семьи должника, определяются в национальной валюте по курсу, установленному Нацбанком на дату открытия производства по делу о неплатежеспособности физического лица. В размер требований такого обеспеченного кредитора не включаются штрафные санкции и пеня.

Признанные хозяйственным судом требования кредитора погашаются должником в размере рыночной стоимости квартиры или жилого дома, которая обеспечивает требования такого кредитора, устанавливается оценщиком, определенным кредитором. Остаток задолженности подлежит прощению, то есть списанию. Срок и процентная ставка по плану реструктуризации устанавливаются в соответствии с пунктом 5 Переходных положений кодекса и зависят от площади квартиры или дома. Сроки погашения долга могут варьироваться от 10 до 15 лет.

— Что такое судебная процедура неплатежеспособности? Как и в каких случаях она применяется?

— Процедура банкротства физического лица введена с целью решения вопросов, которые связаны с урегулированием задолженности между кредитором и физическим лицом — заемщиком. Процедура была востребована в Украине очень длительное время, и ее принятия ожидали многие заемщики в стране. В соответствии с Кодексом Украины о процедурах банкротства, хозяйственный суд при постановлении определения о завершении процедуры погашения долгов и прекращении производства по делу о неплатежеспособности принимает решение об освобождении должника — физического лица от долгов. Вместе с тем физическое лицо не может быть освобождено от обязательств по возмещению вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица, а также от обязательств по уплате алиментов.

— А что будет, если, согласно новому кодексу, человек объявит себя банкротом?

— Кодекс налагает на прошедших процедуру банкротства лиц ряд ограничений. В течение пяти лет после признания физического лица банкротом такой человек обязан перед заключением договоров займа, кредитных договоров, договоров поручительства или договоров залога письменно сообщать о факте своей неплатежеспособности другим сторонам таких договоров.

Стоит отметить, что выдача так называемых быстрых кредитов остается одной из самых теневых и криминализованных сфер финансового рынка Украины. Людям, взявшим кредит даже на небольшую сумму, очень сложно его погасить: огромные проценты стремительно накапливаются. В итоге заемщики теряют свое имущество и даже жилье. Зачастую коллекторы терроризируют не только должника или его родственников, но и знакомых или соседей, не имеющих к заемщику и его кредиту никакого отношения. По мнению юристов, эта сфера финансового рынка крайне слабо урегулирована законодательством, что создает прекрасную почву для различных мошенников.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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