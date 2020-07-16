Дело Эпштейна: арестованной помощнице миллиардера-педофила отказали в залоге (фото, видео)

Суд Южного округа Нью-Йорка отказал бывшей подруге и помощнице миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна в освобождении под залог. Гислейн Максвелл скрывалась почти год. Ее нашли и арестовали агенты ФБР.

Адвокаты британской светской львицы, знакомой со многими влиятельными людьми в разных странах мира, Марк Коэн и Джеффри Паджлиука предложили 5 миллионов долларов в качестве залога. Они утверждали, что их подзащитная никуда не сбежит. Они также уверяли, что у нее есть названная сумма. Кроме того, шесть поручителей готовы гарантировать выплату залога, сумма которого, по американским меркам, считается очень крупной. В виде дополнительного обеспечения защита предложила недвижимость Максвелл в Великобритании, оцениваемую в 3,75 миллиона долларов.

«Она решительно отвергает все обвинения, намерена доказать это в суде и настаивает на применении к ней презумпции невиновности», — заявили адвокаты Марк Коэн и Джеффри Паджлиука. Они потребовали перевести Максвелл под домашний арест. Адвокаты также утверждали, что в тюрьме их подзащитная рискует заразиться коронавирусом.

Федеральные прокуроры заявили, что риск того, что обвиняемая сбежит, «чрезвычайно высок». Они настаивали на том, что Максвелл следует оставить под стражей и напомнили суду, что при аресте 2 июля она проигнорировала требование агентов ФБР впустить их и предприняла попытку скрыться в доме, так что сотрудникам спецслужб пришлось выламывать дверь.

Прокуроры также подчеркнули, что Максвелл является гражданкой трех стран — США, Франции и Великобритании, при этом «располагает значительными финансовыми ресурсами» и в случае освобождения из тюрьмы может попытаться покинуть Соединенные Штаты.

Заседание суда проходило по видеосвязи. В таком режиме сейчас из-за пандемии COVID-19 работают все суды в штате Нью-Йорк. Судья, выслушав аргументы прокуроров и адвокатов, постановил, что Гислейн Максвелл останется под стражей в ожидании суда по обвинению в сводничестве и совращении несовершеннолетних. Суд над ней должен начаться 12 июля 2021 года.

Услышав решение судьи, Максвелл заплакала. Гислейн сейчас 58 лет. Добавьте сюда год до начала суда. По предъявленным ей обвинениям максимальное наказание может составить 35 лет лишения свободы. Это означает, что из тюрьмы Мадам, как ее называют западные СМИ, вряд ли уже выйдет.

Почему это дело вызвало такой резонанс? Оно прямо связано со скандальным расследованием преступлений, совершенных Джеффри Эпштейном, верной помощницей которого на протяжении многих лет была Максвелл. Именно она, как утверждают прокуроры, поставляла несовершеннолетних девушек этому миллиардеру. Эпштейна пытались привлечь к ответственности дважды. Один раз он сумел воспользоваться своими связями и ускользнул от правосудия.

Во второй раз его арестовали прошлым летом. Но приговор так и не был вынесен — Джеффри нашли мертвым в тюремной камере 10 августа 2019 года. Официально его смерть объявлена самоубийством. Однако расследование всех обстоятельств не закончено. Против двух охранников, дежуривших в ту ночь в тюрьме, выдвинуты обвинения в уничтожении государственного имущества и небрежности во время несения службы. Записи видеокамер, которые круглосуточно снимали происходящее в камере Эпштейна, почему-то оказались «нечитаемы». Их установили после того, как Джеффри уже пытался покончить с собой. Во всяком случае, так преподнесла администрация тюрьмы инцидент, когда сокамерник обнаружил миллиардера без сознания. После этого Эпштейна перевели в одиночную камеру, но это не помогло. Кстати, сам Джеффри дал понять своим адвокатам, что не собирался сводить счеты с жизнью.

В связи со всем этим в отношении Максвелл предприняты все меры предосторожности. Министр юстиции США Уильям Барр заявил: «Мы попросили Федеральное бюро тюрем ввести особый протокол охраны, и у нас есть достаточное количество надежных систем для мониторинга ситуации».

Как стало известно, Гислейн весь год до суда будет находиться в одиночной камере нью-йоркской тюрьмы MDC в Бруклине. Так как Эпштейн повесился на простыне (официальная версия), у Максвелл забрали полотенца и простыни. Более того, вместо обычной тюремной робы ей выдали одежду из специальной бумаги, которая легко рвется. Так что повеситься, используя одежду, ей не удастся. В камере 24 часа в сутки не выключают свет, а у двери постоянно дежурит охранник.

Тюрьма, где будет до суда находиться Гислейн Максвелл

Максвелл были предъявлены обвинения по шести пунктам. Четыре из них склонения несовершеннолетних для занятия сексом. Два — лжесвидетельство и бегство от правосудия.

По утверждению прокуратуры, Гислейн помогала Джеффри Эпштейну совращать девочек, некоторым из которых едва исполнилось 14 лет. Максвелл знакомилась с несовершеннолетними девушками, приглашая их в кино и магазины или предлагая временную работу. Заручившись доверием, она «пыталась нормализовать сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней жертвы, обсуждая сексуальные темы, раздеваясь перед жертвой, присутствуя, когда несовершеннолетняя жертва была раздета, и/или присутствуя во время сексуальных актов с участием несовершеннолетней жертвы и Эпштейна». Некоторые из жертв утверждают, что Максвелл нередко сама участвовала в сексуальных актах.

Арест Максвелл заставил волноваться многих известных людей. Гислейн знакома с британским принцем Эндрю, которого американская прокуратура жаждет допросить по делу Эпштейна. Не раз уже сообщалось о том, что Максвелл общалась с Дональдом Трампом и его супругой Меланией, с Биллом и Хиллари Клинтон.

Действующий президент США много лет дружил с Эпштейном и неоднократно гостил в многочисленных имениях миллиардера, появлялся на устраиваемых Джеффри вечеринках, летал на его частном самолете. В 2002 году в интервью журналу New York Трамп назвал Эпштейна своим близким другом, уточнив, что в его компании «очень весело». «Также, как и я, он любит красивых женщин, и поговаривают, что многие из них очень молоды», — сказал тогда Дональд Трамп. После ареста Эпштейна он заявил, что давно перестал общаться с этим человеком и ничего не знает о том, что тот делал с девушками.

Но список близких знакомых Джеффри и, следовательно, Гислейн Максвелл гораздо шире. В него входят известный в США адвокат Алан Дершовиц, миллиардер и владелец хедж-фонда Гленн Дубин и его жена Ив Андерссон-Дубин, основательница института по изучению рака груди в одной из нью-йоркских больниц. В свое время у нее был роман с Эпштейном, после первого ареста финансиста по обвинениям в развратных действиях она публично выступала в его защиту.

Кстати, одна из свидетельниц обвинения Вирджиния Джуффри утверждает, что после обязательного для всех девушек «тренинга с Максвелл» та отправила ее «обслуживать Дубина».

Постоянной пассажиркой личного самолета Эпштейна в конце 90-х годов была бывшая сотрудница финансиста Клэр Хэйзел, которой он оплатил обучение в университете в штата Огайо. В 2001 году она вышла замуж за наследника пивной империи Эдварда Гиннесса и стала графиней Айвей.

Самолет часто упоминается в показаниях свидетельниц. Они утверждают, что на борту этого воздушного судна им приходилось развлекать и ублажать самого Эпштейна и некоторых из его друзей.

Летал на этом самолете и бывший советник советника Барака Обамы Ларри Саммерс. Эпштейн финансировал производство телевизионной программы, ведущей которой была жена Саммерса. Он также передал Гарвардскому университету, президентом которого был в то время Ларри, 30 миллионов долларов. Эти деньги предназначались для разработки и финансирования специальной «Программы Эпштейна по изучению математической биологии и эволюционной динамики».

Знакомство с американским миллиардером негативно повлияло на карьеру влиятельного израильского политика Эхуда Барака. Его фотографии, сделанные в 2016 году, на которых Барак выходит из дома Эпштейна, использовал в ходе одной из недавних избирательных кампаний Биньямин Нетаньяху. Эхуду пришлось признать, что он действительно много раз встречался с американским бизнесменом и посещал и его дома в Нью-Йорке, и даже его частный остров, известный теперь как «Остров педофилов». Барак не смог назвать точное количество встреч с Эпштейном. «Более 10, но менее 100 раз», — сказал он. При этом всячески отрицает, что когда-либо участвовал в оргиях, которые устраивал Джеффри.

Свидетельницы назвали и другие имена: владелец компании Victoria’s Secret миллиардер Лесли Векснер, бывший губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, бывший глава демократического большинства в Сенате Конгресса США Джордж Митчелл.

Прокуратура утверждает, что во всех домах Эпштейна были установлены скрытые камеры, и, как подозревают следователи, в архиве финансиста хранились съемки каждого из гостей. Джеффри также вел дневник — «черную записную книжку». В ней он записывал имена всех приглашенных девушек и пользовавшихся их услугами гостей. Все эти записи и архивы таинственным образом пропали сразу после ареста миллиардера.

Однако друживший с Максвелл телеведущий Кристофер Мэйсон утверждает, что она тоже вела свои записи и копировала видео, которые делал Эпштейн. «Я уверен, что у нее есть все эти видео, так что многим влиятельным людям теперь стоит серьезно поволноваться», — сказал Мэйсон в эфире кабельного телеканала Lifetime.

Он считает, что Максвелл будет сотрудничать с властями, пытаясь смягчить грозящее ей наказание. «Она единственная из всех знает, кто с кем спал, и кого из несовершеннолетних девушек кому предлагали. Я никогда не думал, что она может дать показания на принца Эндрю, но перспектива пожизненного заключения без возможности выйти досрочно может все изменить», — считает Мэйсон.

Американские СМИ отмечают также тот факт, что обычно дела о совращении малолетних ведет отдел прокуратуры по насильственным преступлениям и организованной преступности. В случае с Максвелл следствие поручено подразделению по расследованию коррупционных преступлений, сотрудники которого привлекаются тогда, когда подозреваются государственные служащие.

С момента ареста Гислейн Максвелл прошло всего две недели, а прокуратура выяснила много нового и интересного о ее жизни «в бегах». Например, Мадам тайно вышла замуж и категорически отказывается называть имя новоиспеченного супруга. Британская газета The Times пишет, что она оформила законный брак с тем, чтобы защитить свой капитал и недвижимость. Состояние Максвелл оценивается минимум в 10 миллионов долларов. Кроме того, она ежегодно получает 80 тысяч долларов из специального фонда, основанного ее отцом Робертом Максвеллом.

Гислейн Максвелл

Установлено, где скрывалась Гислейн. Сначала она жила в доме своего любовника Скотта Боргерсона, председателя совета директоров одной крупной компании. Дом находится в городке Манчестер-бай-те-Си в американском штате Массачусетс. Особняк оценивается в 2 миллиона долларов.

Скотт Боргерсон

Однако это было временное убежище. Затем с помощью Боргерсона она приобрела за миллион долларов с лишним дом в штате Нью-Гэмпшир. Агент, устроившая сделку, видела Гислейн только раз за время переговоров. Она приехала в Нью-Гэмпшир вместе со Скоттом. Однако эта парочка представилась как Скотт и Джейн Маршалл. Они говорили с британским акцентом. «Джейн» сказала, что работает журналисткой.

Обосновавшись в новом доме, Максвелл прежде всего побеспокоилась о своей безопасности. Один из ее троих братьев помог ей с этим. Он нанял телохранителей, бывших британских спецназовцев. Один из них пользовался особым доверием Гислейн. Она дала ему кредитную карточку. Именно он ездил за различными покупками и расплачивался за них. Жители в округе были уверены, что дом купил именно этот человек. О том, что там живет находящаяся в розыске Максвелл никто не догадывался.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ради облегчения своей участи арестованная Гислейн Максвелл может пустить в ход имеющийся у нее компромат на многих известных и влиятельных людей, в том числе на Дональда Трампа.

Фото и видео Daily Mail

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