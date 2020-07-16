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В Колумбии начали убивать за нарушение карантина

16:03 16 июля 2020
Рука с пистолетом

В Колумбии, на фоне общего роста заболеваемости COVID-19 в Южной Америке, начали убивать за нарушение карантина. Как сообщает CTV News, незаконные военизированные группировки, часто связанные с местными наркокартелями, а также с экстремистскими организациями (такими, как Революционные вооруженные силы Колумбии и Армия национального освобождения), самовольно взяли на себя контроль за соблюдением введенных правительством страны ограничений, а также устанавливают свои собственные — еще более жесткие. И тех, кто им не следует, убивают.

Так, в некоторых регионах страны банды установили комендантский час. В городе Тумако, например, запрещено выходить на улицы после пяти часов вечера. В некоторых населенных пунктах жителям вообще запрещают выходить из домов. Дороги перекрываются.

Об установленных правилах людей оповещают с помощью листовок и сообщений в мессенджере WhatsApp. В одном из посланий, к примеру, говорилось, что бойцы Армии национального освобождения «вынуждены убивать людей, чтобы сохранить жизни».

Убиты уже по меньшей мере девять человек, отказавшихся соблюдать карантин или активно выступавших против ограничений. Так, на юго-западе Колумбии три человека были убиты и четыре ранены после того, как вышли прогуляться по парку. Одного из общественных лидеров Эдисон Леон убили после того, как послал письмо властям, где сообщил, что члены одной из группировок принудительно заставляют людей работать на контрольно-пропускных пунктах, где проверяют температуру на въезде и выезде в Путумайо.

В Колумбии зарегистрировано уже более 165 тысяч случаев заражения коронавирусом. 5814 больных умерли.

Ранее «ФАКТЫ» писали — До 4 тысяч смертей к концу года: озвучен неутешительный прогноз по эпидемии коронавируса в Украине.

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