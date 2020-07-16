- 16:15 Рада запретила подкупать избирателей продпайками
- 16:06 Известный украинский музыкант объявил, что у него 4-я стадия СПИДа
- 16:03 В Колумбии начали убивать за нарушение карантина
- 16:00 Суд отпустил на поруки депутата Киевсовета, замешанную в "деле Слончака"
- 15:41 Ремонт, еще ремонт: где в Киеве 16–17 июля нельзя будет проехать на авто
- 15:41 Своя игра: этнические румыны пожаловались на насильственную украинизацию
- 15:12 Дело Эпштейна: арестованной помощнице миллиардера-педофила отказали в залоге
- 15:04 Банкам в Украине продлили запрет на взыскание имущества по валютным кредитам
- 14:57 В Николаеве дали срок «авторитету» по кличке Наум и его подельникам
- 14:56 На Донбассе засекли российский «Тигр» с разведкомплексом для спецопераций: кадры с дрона
- 14:38 Убийство следователя СБУ: в спецслужбе подтвердили задержание вероятных убийц
- 14:30 Протащил по салону и вытолкнул на улицу: в Днепре маршрутчик жестко "разобрался" с пассажиром без маски
Рада запретила подкупать избирателей продпайками
В четверг, 16 июля, Верховная Рада Украины, продлившая мораторий на принудительное отчуждение единственного жилья украинцев, которые брали долларовые кредиты и не смогли рассчитаться с банками, запретила подкупать избирателей продуктовыми наборами и прочими товарами, а также услугами и деньгами.
Как передает «РБК-Украина», такое положение содержится в законе, вносящим изменения в Избирательный кодекс.
Отмечается, что закон запрещает проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров, которое сопровождается призывами голосовать за определенного кандидата или партию и партийной символикой.
Также под запрет попадает предоставление льгот, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых являются кандидат или партия, сопровождающееся выше упомянутыми вещами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламент назначил главой НБУ руководителя «Укргазбанка» Кирилла Шевченко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...