Смертельное ДТП с полицейскими на Волыни: уснувшему за рулем патрульному предъявили обвинение

Полицейскому, который вместе со своим коллегой 6 июля на служебном автомобиле совершил наезд на электроопору, объявили о подозрении.

Патрульного батальона полиции в Волынской области обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, его коллегу, у которого была сложная черепно-мозговая травма, кровоизлияние в брюшную полость, перелом костей таза, медикам спасти не удалось.

Следствие считает, что утром 6 июля полицейский уснул за рулем, поэтому служебный автомобиль на улице Владимирской в ​​Луцке съехал на обочину, столкнулся с электроопорой, а напарник копа получил травмы, от которых на следующий день скончался в больнице.

Как сообщали «ФАКТЫ», погибшему Александру Волошину было 25 лет. У него остались жена и маленькая дочь.

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