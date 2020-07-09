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Смертельное ДТП с участием полицейских в Луцке: в сети появилось видео момента аварии
Луцкие водители выложили в сеть видео ДТП в Луцке 6 июля, жертвой которого стал 25-летний младший лейтенант полиции.
В кадре автомобиль сначала спокойно движется, но в какой-то момент резко съезжает на грунтовую обочину дороги и врезается в электроопору. В полиции решили, что невнимательность проявил водитель автомобиля.
Запись с видеорегистратора проезжавшего мимо авто опубликовал канал ЧП.INFO.
Напомним, пострадавший в ДТП полицейский попал в больницу в тяжелом состоянии. У него была сложная черепно-мозговая травма, кровоизлияние в брюшную полость, перелом костей таза. Медики были вынуждены подключить его к аппарату ИВЛ, однако спасти патрульного не удалось.
А в конце июня пьяное ДТП совершила полицейская в Ровно — она наехала на двух женщин-пешеходов.
Фото полиции Волынской области124
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