Рада удовлетворит Бужанского: скандальный законопроект включили в повестку дня

Скандальный законопроект «слуги народа» Максима Бужанского, против принятия которого решительно высказались участники многолюдной акции «Без языка нет нации», все-таки будет рассмотрен парламентом 17 июля.

Такая информация размещена в повестке дня на сайте Верховной Рады.

Как известно, указанным законопроектом под номером 2362 предлагается перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется языками национальных меньшинств, на украинский язык обучения. Законопроект, в частности, коснется русскоязычных школ.

Законопроект Бужанского значится 40-м из 66 вопросов повестки дня.

Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число.

Против данного законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, особенно резко против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Кроме того, группа депутатов от «Слуги народа» 14 июля обнародовала в Facebook заявление, в котором подвергла законопроект критике.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ответ на «сетования» некоторых политиков о «невозможности» быстро освоить государственный язык на должном уровне, в Украине намерены открыть курсы по изучению украинского языка за счет средств из госбюджета. По словам Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, государственные учебные заведения и органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан.

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