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Под Радой протестуют против скандального "языкового" закона Бужанского: фото и видео с места событий
У стен парламента проходит многолюдная акция «Без языка нет нации», организаторы которой призывают не допустить принятия скандального законопроекта «слуги народа» Макса Бужанского об отсрочке перехода украинских школ с русского языка обучения на украинский до сентября 2023 года.
Кстати, сам нардеп, который уже успел попасть на «Миротворец», объяснил перенос рассмотрения его законопроекта на 17 июля нехваткой времени в сессионный день четверга.
Участники акции протеста держат плакаты, они стоят возле металлических бочек, а некоторые зажгли файеры.
К парламенту принесли металлические бочки, а также установили сцену.
Напомним, в начале июня массовые акции у стен Рады проводили активисты, требовавшие отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
Фото Pavlovsky News, Георгия Туки и Суспільне.86
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Наталия Орлянская: «Надо гулять. Каждый день. Дышать и пытаться облегчить жизнь (или смерть?) несчастным легким» (часть 20)
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..