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Украина

Под Радой протестуют против скандального "языкового" закона Бужанского: фото и видео с места событий

11:20 16 июля 2020
Активисты зажгли файеры

У стен парламента проходит многолюдная акция «Без языка нет нации», организаторы которой призывают не допустить принятия скандального законопроекта «слуги народа» Макса Бужанского об отсрочке перехода украинских школ с русского языка обучения на украинский до сентября 2023 года.

Кстати, сам нардеп, который уже успел попасть на «Миротворец», объяснил перенос рассмотрения его законопроекта на 17 июля нехваткой времени в сессионный день четверга.

Участники акции протеста держат плакаты, они стоят возле металлических бочек, а некоторые зажгли файеры.

К парламенту принесли металлические бочки, а также установили сцену.

Напомним, в начале июня массовые акции у стен Рады проводили активисты, требовавшие отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Фото Pavlovsky News, Георгия Туки и Суспільне.

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Активисты зажгли файеры

Под Радой протестуют против скандального "языкового" закона Бужанского: фото и видео с места событий

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