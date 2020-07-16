Под Радой протестуют против скандального "языкового" закона Бужанского: фото и видео с места событий

У стен парламента проходит многолюдная акция «Без языка нет нации», организаторы которой призывают не допустить принятия скандального законопроекта «слуги народа» Макса Бужанского об отсрочке перехода украинских школ с русского языка обучения на украинский до сентября 2023 года.

Кстати, сам нардеп, который уже успел попасть на «Миротворец», объяснил перенос рассмотрения его законопроекта на 17 июля нехваткой времени в сессионный день четверга.

Участники акции протеста держат плакаты, они стоят возле металлических бочек, а некоторые зажгли файеры.

К парламенту принесли металлические бочки, а также установили сцену.

Напомним, в начале июня массовые акции у стен Рады проводили активисты, требовавшие отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Фото Pavlovsky News, Георгия Туки и Суспільне.

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