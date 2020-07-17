Нобелевские лауреаты призвали заражать добровольцев коронавирусом: названа причина

Идея жителей Нью-Йорка собираться в группы для того, чтобы заболеть коронавирусом может оказаться вовсе не такой уж бессмысленной и сумасбродной.

Об этом пишет Daily Mail.

Оказывается, недавно группа из ста ведущих экспертов в области лечения инфекционных болезней, куда входят и Нобелевские лауреаты, предложила для ускорения разработки вакцины от COVID-19 заразить коронавирусом группу добровольцев, при этом сделать это преднамеренно, а не ждать, когда они заразятся коронавирусом естественным образом.

Такой шаг, по мнению ученых, ускорит разработку препаратов и проверку их эффективности.

По мнению ученых, в намеренном заражении добровольцев не будет нарушения этики, поскольку в разных странах мира сегодня наблюдается снижение общей заболеваемости, и ждать, когда люди заразятся естественным образом, у человечества просто нет времени. Уже очень скоро на нас может обрушиться вторая волна.

Открытое письмо ученые направили в американские Национальные институты здравоохранения. В нём говорится, что польза от быстрой разработки вакцин для массового использования перевешивает ту опасность для здоровья добровольцев, которую влечет их преднамеренное заражение.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что методика намеренного заражения добровольцев вирусами активно применяется при разработке вакцин от малярии, тифа или гриппа, и в этом нет ничего нового.

Но есть разница — все эти болезни уже давно известны науке, и у медицины имеется целый арсенал средств лечения. Если доброволец заболевает серьёзно, его исключают из программы и начинают лечить.

Что же касается COVID-19, то всего несколько препаратов официально одобрены для симптоматического лечения вируса.

Поэтому преднамеренное заражение может теоретически привести к смерти некоторых добровольцев, и именно это рождает самые жаркие споры в отношении этики подобного рода экспериментов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что группа ученых из Южной Кореи с уверенностью заявили о том, что новым коронавирусом нельзя заразиться повторно. У людей, которые переболели COVID-19, вырабатывается иммунитет — это якобы доказано проведенными исследованиями.

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