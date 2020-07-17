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Происшествия

Автобус из Донецка столкнулся с грузовиком и загорелся в России: пострадали люди (видео)

5:49 17 июля 2020
ДТП с украинцами в России

В России произошло очередное ДТП, в котором пострадали граждане нашей страны: в Липецкой области автобус из Донецка столкнулся с грузовиком «Газель».

Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС России.

«Пять человек пострадали в ДТП, двое их них в тяжелом состоянии. Еще двое от госпитализации отказались. В итоге трое доставлены в Елецкую райбольницу», — цитируют в ведомстве представителя властей.

Сообщается, что среди пострадавших житель Кировской области РФ и житель Ставропольского края, остальные — жители Луганской и Донецкой областей, у людей переломы и ожоги. Всего в автобусе находилось порядка 40 человек.

Всем находившимся в автобусе людям удалось его вовремя покинуть. Машина выгорела полностью и восстановлению не подлежит.

Сейчас решается вопрос, куда пассажиров повезут — либо в гостиничный комплекс, или просто будут греться в предоставленных нами автобусах, за ними уже направили автобус из Воронежа.

Оба водителя находятся в тяжелом состоянии.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются. Несколько отделений пожарно-спасательных частей региона работают на месте аварии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в мае один гражданин Украины погиб и трое получили травмы в результате кровавого ДТП в городе Вязьма Смоленской области России.

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