"Будет очень интересно": Зеленский призвал Верещук и Кличко провести предвыборные дебаты

Владимир Зеленский, упорно избегавший публичных встреч со своим главным соперником во время президентских выборов, теперь, похоже изменил мнение по поводу необходимости такой дискуссии и поддержал инициативу Ирины Верещук, избранной кандидатом от партии «Слуга народа» в мэры Киева, провести дебаты с действующим городским головой Виталием Кличко.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса главы государства.

«Именно в направлении профессиональных дебатов с точки зрения градостроительства, инфраструктуры, ЖКХ, денег, мне кажется, это будет очень интересно — увидеть ответы в серьезных дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук», — заявил Зеленский.

Таким образом, Зеленский поддержал инициативу Верещук, которая первой пригласила действующего мэра столицы Виталия Кличко на дебаты. Также Зеленский заявил, что все кандидатуры на местных выборах будут проходить проверку Службы безопасности и других правоохранительных органов, чтобы «потом не было сюрпризов».

Кроме того, глава партии «Слуга Народа», народный депутат Александр Корниенко сообщил, что будет наработана стратегия на выборы в Киевский городской совет.

Напомним, что 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября. 16 июля во внутрипартийных праймериз «Слуги народа» победила депутат Ирина Верещук. Ее поддержали 83 депутата, Качуру — 3, Дубинского — 41, Тищенко — 30, Гурина — 15. Читайте последние новости Украины и мира на канале

Также напомним, что в прошлом году Ирина Верещук дала эксклюзивное интервью «ФАКТАМ».

93

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter