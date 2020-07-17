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Королеву красоты лишили титула за сомнения в невиновности Джорджа Флойда (фото)

8:24 17 июля 2020
Джасмин Арчер-Джонс

В Великобритании победительницу национального конкурса красоты «Miss Swimsuit UK 2019/20», в котором соревнуются девушки в купальниках, лишили завоеванного ею титула. Причиной стал пост, который 23-летняя Джасмин Арчер-Джонс разместила в соцсети Facebook. В нем она высказала мнение, что все жизни важны, а не только жизни черных людей, рассуждая о движении Black Lives Matter. И выразила сомнения в невиновности убитого полицейским Джорджа Флойда, чья гибель вызвала массовые протесты в США и в Европе.

Джасмин, которая выросла в городе Честер, но после победы на конкурсе переехала в американский штат Техас и стала финалисткой конкурса «Miss Swimsuit USA», написала, что, по статистике, за минувший год невооруженных белых людей погибло больше, чем черных. И что, хотя то, что произошло с Флойдом неправильно и непростительно, но от произвола полиции страдают люди всех рас.

Как сообщает издание The Sun, титул королевы красоты вернулся к победительнице 2018-го года Кинне Луиз.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Долой расистов»: в Европе и США хотят снести многие исторические памятники, в том числе Черчиллю.

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