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«Долой расистов»: в Европе и США хотят снести многие исторические памятники, в том числе Черчиллю

Массовые протесты против расизма, охватившие полмира после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота, привели к возникновению нового общественного движения, активисты которого требуют демонтировать памятники известным людям, так или иначе имевшим отношение к работорговле или высказывавшим публично свои взгляды, не укладывающиеся в сегодняшнее понятие политкорректности.

Началось все в Великобритании, где в ходе массовой акции протеста в Бристоле демонстранты сбросили в воду в порту статую Эдварда Колстона, местного бизнесмена, много сделавшего в свое время для развития города, известного филантропа, но при этом — работорговца.

Этот инцидент пришелся по душе участникам протестов в других британских городах. В Лондоне демонстранты демонтировали статую шотландского торговца и рабовладельца Роберта Миллигана. Полиция даже не пыталась вмешаться.

После этого британские активисты выдвинули властям ультиматум. Они потребовали демонтировать более 60 памятников в стране (преимущественно в Лондоне). Во многих случаях речь идет о личностях, которые немало сделали для Великобритании, например, в списке оказался памятник Уинстону Черчиллю. Кстати, в ходе массовых протестов демонстранты краской перечеркнули на постаменте имя бывшего британского премьера и написали: «Был расистом!»

Мэр Лондона Садик Хан был вынужден удовлетворить часть требований активистов. Многие памятники, включая Черчиллю, демонтированы не были, но их закрыли специальными щитами, чтобы защитить от возможных повреждений. После этого в британских СМИ стартовала акция — собирают подписи в защиту памятников. А возле монументов теперь дежурят простые граждане, чтобы не допустить вандализма, как они говорят.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «абсурдными и позорными» нападки на исторические памятники. Он призвал соотечественников не подвергать редактуре и цензуре историю страны. «Возведенные минувшими поколениями памятники напоминают о прошлом и всех сделанных ошибках. Снести их — значит, солгать по поводу нашей истории и сделать более скудным процесс образования будущих поколений», — заявил Джонсон.

Он особо напомнил о вкладе Черчилля в спасение Великобритании и всей Европы от «тирании фашизма и расизма». Джонсон согласен с тем, что Черчилль иногда высказывал идеи, недопустимые в современном обществе, но нет сомнений в том, что он «был героем и полностью заслуживает памятника».

На памятнике Уинстону Черчиллю демонстранты написали: «Был расистом!»

Джонсон также резко высказался о массовых беспорядках в стране. «К сожалению, протесты, на которые британцы имеют полное право, взяты под контроль экстремистами, нацеленными на насилие. Нападения на полицию и беспорядочные акты насилия, свидетелями которым мы стали за последнюю неделю, недопустимы и отвратительны», — написал британский премьер в Twitter. Он обвинил организаторов беспорядков в дискредитации идеи протестов и пообещал привлечь их к ответственности.

Более жесткую позицию по данному вопросу занял президент Франции Эммануэль Макрон. В воскресенье, 14 июня, он выступил с телеобращением к нации, в котором подчеркнул: «Республика не сотрет ни одного имени из своей истории».

Президент заявил, что не намерен идти на компромисс в борьбе с расизмом, антисемитизмом и дискриминацией. «Мы — нация, где каждый, вне зависимости от происхождения и вероисповедания, может найти себе место». Макрон предостерег от «переписывания истории Франции, разжигающего ненависть».

Между тем в Бельгии власти Антверпена согласились убрать с постамента памятник королю Леопольду II, чье правление сопровождалось крайне жесткой колониальной политикой в Африке, в частности на территории, которую теперь занимает Демократическая Республика Конго.

В США идею демонтажа памятников подхватили демократы. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала удалить со здания Капитолия в Вашингтоне 11 памятников, воздвигнутых в честь лидеров и солдат Конфедеративных Штатов Америки (КША), в состав которых с 1861 по 1865 год входили 13 рабовладельческих штатов.

Также предлагалось переименовать американские военные базы, носящие имена лидеров КША, но президент США Дональд Трамп отверг эту идею.

Атаки на монументы зафиксированы и в Италии. В Милане неизвестные облили красной краской памятник журналисту Индро Монтанелли. На постаменте написали «Расист» и «Насильник». Монтанелли умер в 2001 году в возрасте 92 лет. Он был одним из самых влиятельных итальянских журналистов XX века. Основал газету Il Giornale и работал в издании Corriere della Sera. В 1935 году, во время правления диктатора Бенито Муссолини, Монтанелли добровольно отправился на войну с Эфиопией.

Одна из антифашистских организаций Италии обвиняет журналиста в том, что он купил 12-летнюю девочку из Эритреи, женился на ней и сделал ее своей секс-рабыней. Ранее организация уже призывала власти Милана убрать статую Монтанелли, однако получила отказ. Позицию городских властей поддержал МИД Италии.

Тем временем к решению проблемы расовой дискриминации присоединились звезды Голливуда, в том числе Брэд Питт и Дженнифер Энистон.

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