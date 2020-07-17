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В Закарпатье BMW протаранил машину скорой помощи: фото и видео с места аварии
Ночью 17 июля в Ужгороде произошло ДТП — BMW столкнулась с машиной «скорой помощи». Два дня назад в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с жертвами.
Авария в Ужгороде случилась на улице Собранецкой в тот момент, когда Ford «скорой помощи» выезжал со станции на вызов.
В итоге пострадал водитель BMW и четверо медиков бригады «скорой». Всех их госпитализировали.
«Как мне удалось узнать, за рулем BMW находился зять экс-заместителя начальника УГАИ УМВД Украины в Закарпатской области Василия Бокоча», — сообщил в Facebook Виталий Глагола.
Напомним, неделю назад масштабное смертельное ДТП произошло во Львовской области.
Фото: Facebook Виталий Глагола40
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