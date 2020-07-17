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Происшествия

В Закарпатье BMW протаранил машину скорой помощи: фото и видео с места аварии

9:59 17 июля 2020
ДТП

Ночью 17 июля в Ужгороде произошло ДТП — BMW столкнулась с машиной «скорой помощи». Два дня назад в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с жертвами.

Авария в Ужгороде случилась на улице Собранецкой в тот момент, когда Ford «скорой помощи» выезжал со станции на вызов.

В итоге пострадал водитель BMW и четверо медиков бригады «скорой». Всех их госпитализировали.

«Как мне удалось узнать, за рулем BMW находился зять экс-заместителя начальника УГАИ УМВД Украины в Закарпатской области Василия Бокоча», — сообщил в Facebook Виталий Глагола.

Напомним, неделю назад масштабное смертельное ДТП произошло во Львовской области.

Фото: Facebook Виталий Глагола

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