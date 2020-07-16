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Новое смертельное ДТП недалеко от места нашумевшей автокатастрофы в Киеве: стали известны детали аварии
В среду, 15 июля, в начале пятого на Столичном шоссе в Киеве, где несколькими днями ранее произошло ужасное ДТП с четырьмя погибшими, снова столкнулись три автомобиля — Toyota, Volkswagen и BMW — в этот раз возле остановки общественного транспорта «санаторий Жовтень».
Корреспондент нашего издания побывал на месте происшествия и попытался выяснить детали произошедшего.
Так, предварительно удалось установить, что старенький BMW с европейской регистрацией и Volkswagen Passat двигались в сторону Киева и остановились на запрещающий сигнал светофора.
Через какое-то время едущий в том же направлении водитель Toyota, не снижая скорости, врезался в стоящий транспорт. В BMW удар пришелся по касательной в левую сторону машины. А вот «Пассату» досталось по полной.
Toyota Camry почти полностью смяла багажник и отбросила «немца» вперед на несколько десятков метров.
Он вылетел на встречную полосу и упал в глубокий кювет — оставалась самая малость… После удара Toyota также далеко отлетела вперед, но оказалась за пределами дороги в лесу. Ее водитель погиб.
Скончался также и пассажир Volkswagen. А его водитель госпитализирован.
По неподтвержденной пока информации водитель Тойота совершил мелкую аварию на трассе и видимо пытался побыстрее скрыться.
Так это или нет, станет известно позже. Причина этой трагедии устанавливается.
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Новое смертельное ДТП недалеко от места нашумевшей автокатастрофы в Киеве: стали известны детали аварии
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