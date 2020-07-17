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Спорт

Умер легендарный футболист «Динамо» Владимир Лозинский (фото)

10:18 17 июля 2020
Владимир Лозинский

На 66-м году жизни после длительной тяжелой болезни скончался легендарный футболист киевского «Динамо» Владимир Федорович Лозинский. Грустную новость сообщил на своей странице в Facebook Виктор Ульяницкий, выступавший под руководством Лозинского в столичном ЦСКА в 1990-х.

Являясь воспитанником динамовского клуба (первый тренер — Александр Леонидов), Владимир Федорович выступал за киевлян на протяжении девяти лет, с 1975-го по 1984-й. За это время трижды стал чемпионом СССР (в 1977-м, 1980-м и 1981-м) и дважды обладателем Кубка страны (в 1978-м и 1982-м). За время выступлений за «Динамо» четыре раза попадал в список «33-х лучших» по итогам сезона, в 1979 году — под № 1.

Владимир Лозинский (в верхнем ряду третий слева) стал трижды чемпионом СССР в составе "Динамо"

После завершения игровой карьеры стал тренером, работая со столичным ЦСКА, полтавской «Ворсклой». Возглавляя студенческую сборную Украины, Владимир Федорович дважды, в 2007-м и 2009-м, стал чемпионом летней Универсиады.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА Владимир Трошкин.

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