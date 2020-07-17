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"Это уже 90-е"? На выезде из Киева заметили крепких мужчин, контролирующих подвоз пассажиров
После громкого ЧП в Броварах, где результатом разборок между кураторами «маршрутчиков» стала масштабная перестрелка, интересный момент, связанный с пассажирскими перевозками, заметили в Киеве на станции метро «Лесная».
Об этом в социальных сетях пишет интернет-пользователь с ником «Юлия Сергеевна», остановившаяся возле станции метро, чтобы купить воду в киоске. К ней подошел молодой человек и заявил, что в этом месте брать пассажиров нельзя.
«Двое мужчин, сидящие в „Лексусе“, бдят за машинами, останавливающимися вдоль дороги… Время от времени подходят и проводя разъяснительную беседу. Но, ведь не ради закона, а ради вот тех маршруток на фото… Поговорила с продавцом кофе. Тот говорит, что „крыша“ — броварские, перевозчики — новые „мерседесы“ с полтавскими номерами. Но это не официальные маршрутки. Если подъезжают авто взять голосующих людей, то „крыша“ быстро и угрожающе решает вопрос», — пишет интернет-пользовательница, и отмечает под этим постом Нацполицию и Патрульную полицию Киева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,после перестрелки в Броварах полицейские изъяли у ее участников арсенал оружия — в сеть выложили фото и видео, снятые во время следственных мероприятий.
Иллюстративное фото.19
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