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У участников перестрелки в Броварах изъяли целый арсенал оружия (фото, видео)
Сотрудники Нацполиции и прокуратуры провели санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах.
В результате были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты люди во время перестрелки, а также «черновые» записи.
Полиция продолжает вести работу по задержанию всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах.
Напомним, 29 мая на улице Олимпийской в Броварах произошла перестрелка. Несколько десятков вооруженных людей стреляли прямо в жилых районах. Позже выяснилось, что конфликт произошел из-за контроля над пассажиропотоками между маршрутчиками из Броваров и Винницы. В полиции заявили, что в столкновениях участвовали не менее шестидесяти мужчин.
31 мая Броварской суд избрал меру пресечения 12 участникам перестрелки. Их оставили под стражей на 60 суток без права внесения залога.
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